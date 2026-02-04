FREEMAIL
VELIKI PONOS /

Naši heroji dočekani u Ljubuškom: Evo što su poručili

Nakon sjajnog dočeka na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu, naši su brončani rukometaši dočekani i u Ljubuškom. Četvorica reprezentativaca iz Ljubuškog – Matej Mandić, David Mandić, Ivano Pavlović i Diano Ćeško – svi ponikli u RK Izviđaču. Oni su se vratili u sredinu u kojoj su započeli rukometni put, a što o dočeku u svome Ljubuškom kažu David i Matej Mandić, pogledajte u reportaži Rade Županovića u videu na vrhu teksta.

4.2.2026.
17:07
RTL Danas
