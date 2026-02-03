Hit aplikacija prestala funkcionirati, studenti ostali bez novaca: 'Mogao sam jesti još desetak dana s tim'

Studentska iksica i bankovna kartica u jednoj aplikaciji kojom su studenti u Zagrebu plaćali obroke u menzama.

"Funkcionirala je tako da prebaciš novce sa svoje kartice. Ono što je bio problem da se prebacivalo okruglo pet ili 10 eura, onda bi uvijek ostalo nešto na kraju", pojašnjava Mihael iz Samobora.

Da je aplikacija bila super, potvrđuje Lovro: "Ulogiraš se sa iksicom i bilo je sve jednostavno samo preko tog QR koda se sve odvija. I plaćanje i skeniranje iksice".

I sve je dobro funkcioniralo do listopada 2024. kada su studenti obaviješteni da aplikaciju više ne mogu koristiti, a novac im je ostao u njoj.

Studenti ostali bez novaca

"Nadobudno sam uplatila 30 eura u aplikaciju i svih 30 eura mi je ostalo na računu", žali se studentica Rita iz Makarske.

Nezadovoljan je i Luka iz Splita: "Samo jedan dan je sve nestalo. Nitko nije ništa spomenuo, a novci koji su bili tamo su nestali s aplikacije. Meni je ostalo oko 25 eura".

Tvrtka koje je pružala uslugu plaćanja otišla je u stečaj. Vlasnik je ostao dužan Studentskom centru više od 60 tisuća eura, a studentima 45 tisuća.

"SC je dobio prvostupanjsku presudu trgovačkog suda. Da smo oštećena strana i da WeaPay mora vratiti sredstva. Njima je blokiran račun. Nadamo se ubrzo drugostupanjskoj presudi", poručuje ravnatelj zagrebačkog Studentskog centra Mario Župan.

Studentski centar pokušao je pronaći tvrtku koja je spremna preuzeti nastavak poslovanja aplikacije i studentima vratiti dug. Od toga ipak - ništa.

"Svi pravno nisu mogli naći rješenje. Imali su dobru volju i za preuzeti aplikaciju i sve ostalo međutim pravno se nije moglo naći rješenje jer je WeaPay trgovačko društvo", dodaje Župan.

Vlasnik tvrtke se ne javlja

Vlasnika tvrtke pokušali smo kontaktirati, ali bezuspješno. Otišli smo i na adresu tvrtke, ali ni tamo ništa. Do njega su pokušali doći i predstavnici Studentskog zbora.

"Prošli saziv, izmijenile su se dvije predsjednice koje su jedna i druga pokušavale doći u kontakt s vlasnikom tvrtke. Također je SC pokušao doći u komunikaciju s njim, ali on se nije javljao", tvrdi predstavnik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu Lovro Priselec.

Koliko studentima znači novac bez kojeg su ostali, najbolje pokazuje kada se to preračuna u broj obroka: "Ako je jedan obrok otprilike jedan i pol euro,to je sigurno cijeli mjesec plaćanja", izračunao je Lovro.

Slično razmišlja i Luka: "Za 25 eura moglo se tu naći jedno 15 solidnih obroka. Stvarno se moglo jesti desetak dana sigurno".

Dok se pravna zavrzlama ne riješi, studentima preostaje strpjeti se i plaćati sigurnijim načinima - karticom ili gotovinom, po starom.