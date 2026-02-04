Politička drama nakon Europskog prvenstva: Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'?
Cijela je 'afera doček' otvorila brojna pitanja vezana za poteze Vlade, kao i Tomaševića te pitanja o tome tko je pobjednik, a tko gubitnik u političkom smislu
Nakon što je Grad Zagreb odbio organizirati doček rukometaša zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona, organizaciju je preuzela Vlada, a onda je nastala prava politička drama.
Grad Zagreb najavio je pravne korake, optuživši Vladu za "rušenje gradske vlasti". Kao mogućnost su najavili ustavnu tužbu, dok su u međuvremenu brojni ustavni stručnjaci već komentirali da je potez Vlade RH neustavan.
Cijela je 'afera doček' otvorila brojna pitanja vezana za poteze Vlade, kao i Tomaševića te pitanja o tome tko je pobjednik, a tko gubitnik u političkom smislu.
Pitamo vas
U našoj redovitoj rubrici 'Pitamo vas': Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'?
