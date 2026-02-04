FREEMAIL
PITAMO VAS /

Politička drama nakon Europskog prvenstva: Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'?

Politička drama nakon Europskog prvenstva: Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'?
Foto: Igor Kralj/pixsell

Cijela je 'afera doček' otvorila brojna pitanja vezana za poteze Vlade, kao i Tomaševića te pitanja o tome tko je pobjednik, a tko gubitnik u političkom smislu

4.2.2026.
13:53
danas.hr
Igor Kralj/pixsell
Nakon što je Grad Zagreb odbio organizirati doček rukometaša zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona, organizaciju je preuzela Vlada, a onda je nastala prava politička drama. 

Grad Zagreb najavio je  pravne korake, optuživši Vladu za "rušenje gradske vlasti". Kao mogućnost su najavili ustavnu tužbu, dok su u međuvremenu brojni ustavni stručnjaci već komentirali da je potez Vlade RH neustavan.

Na čijoj ste strani oko dočeka rukometaša?

decoration

Cijela je 'afera doček' otvorila brojna pitanja vezana za poteze Vlade, kao i Tomaševića te pitanja o tome tko je pobjednik, a tko gubitnik u političkom smislu.

Pitamo vas

U našoj redovitoj rubrici 'Pitamo vas': Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'?

Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a najzanimljivije komentare ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16.30 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Detalji političke drame nakon dočeka rukometaša

 

Pitamo VasPitanje DanaTema DanaDoček RukometašaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
Politička drama nakon Europskog prvenstva: Što mislite tko je najviše profitirao iz 'afere doček'?