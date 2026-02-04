FREEMAIL
INFLACIJA ČISTI DŽEPOVE /

'Hrvatima se ne piše dobro', među najgorima smo u Europi: 'Dobavljači su digli cijene...'

Inflacija u Hrvatskoj ponovno raste! Cijene su u siječnju porasle 3,4 posto u odnosu na lani, a i među najgorima smo u Europi - gora je tek Slovačka

4.2.2026.
20:06
Marina Brcković
Rtl Danas/screenshot
Inflacija sve više čisti džepove. U jednom salonu čišćenje lica u odnosu na prošli mjesec skuplje je 10 eura, a odgovor na dizanje cijena uvijek isti. 

"Od naših svih dobavljača cijene su se podignule od 10 do 20 posto. Danas su mi došli novi računi od operatera za internet i kase koje imamo ovdje, mislim da je to porast od 15 do 20 posto. Klijenti na ovo što sam digla od nekih usluga nisu se iskreno bunili niti bili u nekom šoku nego svi sve dižu tako da je i njima to normalno", pojašnjava vlasnica kozmetičkog salona Vanja Bukaić. 

I podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su cijene u siječnju porasle 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani. 

"Zabrinjava nas da je u segmentu usluga ona znatno veća od ostatka strukture cjelokupne inflacije u Republici Hrvatskoj i to je nešto na čemu će se trebati raditi", poručuje novi ministar financija Tomislav Ćorić. 

Godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 7,2 posto. Nadalje, 3,7 posto za energiju, za hranu, piće i duhan 3 posto, a za industrijske neprehrambene proizvode - 0,1 posto.

Inflacija u Hrvatskoj dvostruko je veća od prosjeka eurozone koja iznosi 1,7 posto, upozorava oporba. 

"To znači da ono što je Vlada govorila da se administrativnim mjerama može pobijediti inflacija - ne može. Nego je to jedan ozbiljan strukturni problem koji će se morati rješavati dugoročno", smatra Boris Lalovac. 

Mjere za borbu protiv inflacije

Građanima se ne piše dobro, poručuje Ivica Ledenko i dodaje: "Jer Hrvatska nije samodostatna i u toj nesamodostatnosti leže svi naši problemi". 

Za borbu protiv inflacije, novi ministar financija najavljuje nove mjere. No, ne otkriva koje.  

"Dopustite da u narednim mjesecima vidimo kako i na koji način adresirati ove urgentne točke", kaže Ćorić. 

Jasno je adresirao u posjetu Hrvatskoj prošlog tjedna glavni tajnik OECD-a da je inflacija i dalje visoka i kao razlog naveo povećanje plaća u javnim i državnim službama koje su rasle brže od produktivnosti. Ministar na to odgovara. 

"To je pitanje je li prvo kokoš ili jaje. I upravo zbog toga niti odgovor na inflaciju koja je proteklih pet godina cijelu Europu pogodila iz čitavog niza uzroka i Hrvatsku također, ne možemo simplificirati", zaključuje ministar. 

Pa najavljuje da bi inflacija do kraja iduće godine trebala biti u potpunosti pod kontrolom. Istodobno, podaci Eurostata pokazuju da ona u Hrvatskoj iznosi 3,6 posto i da višu od nas ima samo Slovačka od 4,2 posto. 

InflacijaRast CijenaEurozonaTomislav ćorićFinancije
