'Hrvatima se ne piše dobro', među najgorima smo u Europi: 'Dobavljači su digli cijene...'

Inflacija sve više čisti džepove. U jednom salonu čišćenje lica u odnosu na prošli mjesec skuplje je 10 eura, a odgovor na dizanje cijena uvijek isti.

"Od naših svih dobavljača cijene su se podignule od 10 do 20 posto. Danas su mi došli novi računi od operatera za internet i kase koje imamo ovdje, mislim da je to porast od 15 do 20 posto. Klijenti na ovo što sam digla od nekih usluga nisu se iskreno bunili niti bili u nekom šoku nego svi sve dižu tako da je i njima to normalno", pojašnjava vlasnica kozmetičkog salona Vanja Bukaić.

I podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju da su cijene u siječnju porasle 3,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani.

"Zabrinjava nas da je u segmentu usluga ona znatno veća od ostatka strukture cjelokupne inflacije u Republici Hrvatskoj i to je nešto na čemu će se trebati raditi", poručuje novi ministar financija Tomislav Ćorić.

Godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 7,2 posto. Nadalje, 3,7 posto za energiju, za hranu, piće i duhan 3 posto, a za industrijske neprehrambene proizvode - 0,1 posto.

Inflacija u Hrvatskoj dvostruko je veća od prosjeka eurozone koja iznosi 1,7 posto, upozorava oporba.

"To znači da ono što je Vlada govorila da se administrativnim mjerama može pobijediti inflacija - ne može. Nego je to jedan ozbiljan strukturni problem koji će se morati rješavati dugoročno", smatra Boris Lalovac.

Mjere za borbu protiv inflacije

Građanima se ne piše dobro, poručuje Ivica Ledenko i dodaje: "Jer Hrvatska nije samodostatna i u toj nesamodostatnosti leže svi naši problemi".

Za borbu protiv inflacije, novi ministar financija najavljuje nove mjere. No, ne otkriva koje.

"Dopustite da u narednim mjesecima vidimo kako i na koji način adresirati ove urgentne točke", kaže Ćorić.

Jasno je adresirao u posjetu Hrvatskoj prošlog tjedna glavni tajnik OECD-a da je inflacija i dalje visoka i kao razlog naveo povećanje plaća u javnim i državnim službama koje su rasle brže od produktivnosti. Ministar na to odgovara.

"To je pitanje je li prvo kokoš ili jaje. I upravo zbog toga niti odgovor na inflaciju koja je proteklih pet godina cijelu Europu pogodila iz čitavog niza uzroka i Hrvatsku također, ne možemo simplificirati", zaključuje ministar.

Pa najavljuje da bi inflacija do kraja iduće godine trebala biti u potpunosti pod kontrolom. Istodobno, podaci Eurostata pokazuju da ona u Hrvatskoj iznosi 3,6 posto i da višu od nas ima samo Slovačka od 4,2 posto.