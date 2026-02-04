Stigli prvi podaci o inflaciji u siječnju: Ne damo se iz 'top tri', ali...

Stopa inflacije u Hrvatskoj mjerena indeksom potrošačkih cijena u siječnju je iznosila 3,4 posto na godišnjoj razini, objavio je u srijedu Državni zavod za statistiku (DZS), čime je opći rast cijena na godišnjoj razini blago ubrzao, dok podaci Eurostata pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj i dalje među najvišima u eurozoni.

Prema prvoj procjeni, cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u siječnju su u prosjeku više za 3,4 posto u odnosu na siječanj 2025. (na godišnjoj razini), dok su u odnosu na prosinac 2025. (na mjesečnoj razini) više za 0,3%.

Nakon prosinačkih 3,3 posto i osjetnijeg usporavanja rasta inflacije (s obzirom na 3,8 posto u studenome 2025.), u siječnju ove godine došlo je do ponovnog blagog ubrzavanja rasta inflacije na godišnjoj razini.

Najviše rastu cijene usluga

Procijenjena godišnja stopa inflacije za usluge iznosi 7,2 posto, za energiju 3,7 posto, skupinu u kojoj su hrana, piće i duhan tri posto, a industrijske neprehrambene proizvode bez energije 0,1 posto, navedeno je u priopćenju DZS-a.

Na mjesečnoj razini, u odnosu na prosinac 2025., cijene usluga su porasle za 2,2 posto, energije za 1,8 posto, a hrane, pića i duhana za jedan posto, dok su cijene industrijskih neprehrambenih proizvoda bez energije pale za 3,4 posto.

DZS je najavio da će konačne podatke objaviti 24. veljače.

Eurostat: Inflacija u Hrvatskoj u siječnju 3,6 posto

Prema prvoj procjeni koju je u srijeduobjavio Eurostat, godišnja stopa inflacije u siječnju u Hrvatskoj je iznosila 3,6 posto.

Višu stopu imala je samo Slovačka - 4,2 posto.

U cijeloj eurozoni prosječna godišnja stopa inflacije u siječnju 2026. iznosila je 1,7 posto.

Po prvi puta objavljena je i procjena za Bugarsku, novu članicu eurozone. U toj zemlji je inflacija u siječnju na godišnjoj razini u prosjeku bila veća za 2,3 posto.

