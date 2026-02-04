Croata: 'Ako si borac takve stvari ti ne smetaju'

NAPETO /

Bliži nam se FNC 27 - prvi FNC-ov događaj izvan regije. Fight Nation Championship će okupiti brojne vrhunske borce, a jedan od njih je i Francisco 'Croata' Barrio koji će se boriti protiv Loma Alija Eskieva. Ova su se dva borca već ranije trebali boriti, ali je Nijemac tada odustao zbog problema s ramenom. Sada mu je uoči njihove borbe u subotu hrvatsko-argentinski borac poručio: "Takve stvari pravim borcima ne smetaju".

Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO.