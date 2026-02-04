FREEMAIL
FUTSAL EURO /

Hrvatska hobotnica: 'Da ne daj Bože izbije rat, u njega idem s ovim momcima'

Hrvatska futsal reprezentacija nažalost nije uspjela pobijediti Španjolsku i plasirati se u finale Europskog prvenstva. No, naši su reprezentativci protiv sedmerostrukog prvaka Europe pokazali da su ravnopravni te su držali utakmicu u neizvjesnost do samoga kraja. Sjajni su bili svi, a koliko je ovaj poraz u neku ruku i velika stvar za naš futsal govori i izjava vratara Ante Piplice za našu Kristinu Livaju koju možete pronaći u videu na vrhu teksta.

Hrvatska u subotu od 16 sati u Ljubljani igra utakmicu za treće mjesto, a tu utakmicu moći ćete gledati na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

4.2.2026.
20:22
Sportski.net
Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
