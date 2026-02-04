FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FUTSAL JE IN /

Ovi su dečki napravili čudo: Više od povijesnog rezultata, veseli nas jedno

Ovi su dečki napravili čudo: Više od povijesnog rezultata, veseli nas jedno
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Nedostajalo je malo, ali šest tisuća ljudi će put Hrvatske s osjećajem ponosa

4.2.2026.
19:51
Dominik Franculić
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Šest i pol tisuća ljudi od od kojih su barem 80 posto Hrvati svjedočilo je futsalskom spektaklu Hrvatske i Španjolske, polufinalu Europskog prvenstva. Arena Stožice bila je preplavljena kockicama, a Lijepa naša je grmjela jače nego u nekim hrvatskim dvoranama.

Vidjelo se da su Španjolci impresionirani tom atmosferom i da su u grču. Nisu djelovali kao puno kvalitetnija ekipa. Ipak, grč je prošao kada je u 13. minuti Pablo Ramirez zabio za 1:0. Prvi put izigrana je naša obrana i Španjolci si poveli. To ih je oslobodilo pa su nas potpuno stisnuli i stvarali prilike. Kada se činilo da do poluvremena nećemo primiti, čak smo zapucali i zicer Mataje u 18. minuti, ipak je Mellado zabio i Španjolska je imala dva razlike na poluvremenu. 

Drugo poluvrijeme opet dobra i nabrijana Hrvatska, bili naprijed, stvarali pritisak, ali Španjolci se strašno dobro kreću i ne ostavljaju niti milimetar prostora. Onda je ušao igrač umjesto vratar i uspjeli smo zabiti. Pogled na semafor - tri minute do kraja. Stožice su se doslovno tresle. Svi su počeli vjerovati. Kada je Sekulić pogodio gredu vrijeme kao da je stalo. Svi su se kolektivno uhvatili za glavu, a Španjolci odahnuli.

Dobili smo od ove reprezentacije više nego što smo mislili, i to ne zbog rezultata

Vidjelo se koliko ovoj reprezentaciji znači ovakva atmosfera. Španjolci rijetko protiv koga "vise" kao što su sad protiv nas. Nedostajalo je malo, ali šest tisuća ljudi će put Hrvatske s osjećajem ponosa. 

Ovi su momci napravili više nego što je bilo tko mogao očekivati - pokazali su da je futsal u Hrvatskoj više od samo marginalne priče.

Hrvatska Futsal ReprezentacijaUefa Futsal Euro 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FUTSAL JE IN /
Ovi su dečki napravili čudo: Više od povijesnog rezultata, veseli nas jedno