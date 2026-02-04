Ovi su dečki napravili čudo: Više od povijesnog rezultata, veseli nas jedno

Šest i pol tisuća ljudi od od kojih su barem 80 posto Hrvati svjedočilo je futsalskom spektaklu Hrvatske i Španjolske, polufinalu Europskog prvenstva. Arena Stožice bila je preplavljena kockicama, a Lijepa naša je grmjela jače nego u nekim hrvatskim dvoranama.

Vidjelo se da su Španjolci impresionirani tom atmosferom i da su u grču. Nisu djelovali kao puno kvalitetnija ekipa. Ipak, grč je prošao kada je u 13. minuti Pablo Ramirez zabio za 1:0. Prvi put izigrana je naša obrana i Španjolci si poveli. To ih je oslobodilo pa su nas potpuno stisnuli i stvarali prilike. Kada se činilo da do poluvremena nećemo primiti, čak smo zapucali i zicer Mataje u 18. minuti, ipak je Mellado zabio i Španjolska je imala dva razlike na poluvremenu.

Drugo poluvrijeme opet dobra i nabrijana Hrvatska, bili naprijed, stvarali pritisak, ali Španjolci se strašno dobro kreću i ne ostavljaju niti milimetar prostora. Onda je ušao igrač umjesto vratar i uspjeli smo zabiti. Pogled na semafor - tri minute do kraja. Stožice su se doslovno tresle. Svi su počeli vjerovati. Kada je Sekulić pogodio gredu vrijeme kao da je stalo. Svi su se kolektivno uhvatili za glavu, a Španjolci odahnuli.

Dobili smo od ove reprezentacije više nego što smo mislili, i to ne zbog rezultata

Vidjelo se koliko ovoj reprezentaciji znači ovakva atmosfera. Španjolci rijetko protiv koga "vise" kao što su sad protiv nas. Nedostajalo je malo, ali šest tisuća ljudi će put Hrvatske s osjećajem ponosa.

Ovi su momci napravili više nego što je bilo tko mogao očekivati - pokazali su da je futsal u Hrvatskoj više od samo marginalne priče.