Zamjenio Dinamo Italijom i nastavio gdje je stao

Bivši Dinamov nogometaš Sandro Kulenović postigao je prvi pogodak za novi klub. Iako je "Kule" u Torino stigao tek prije četiri dana, već je starter u "Bikovima", a sada je postigao i prvi gol.

Kulenović je zabio Interu u Coppi Italiji, a zanimljivo je kako je započeo utakmicu. Pogodak je postigao u 57. minuti, a budući da je prije toga igrao samo 14 minuta za Torino, može se reći kako je Kulenović nastavio gdje je stao po pitanju potrebne minutaže za pogodak. Utakmica je završila 2-1 pobjedom Intera, a osim Kulenovića punu je minutažu dobio i Nikola Vlašić.

Pogodak bivšeg napadača Dinama pogledajte ovdje.

