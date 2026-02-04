FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
I TO PROTIV KOGA /

Zamjenio Dinamo Italijom i nastavio gdje je stao

Zamjenio Dinamo Italijom i nastavio gdje je stao
×
Foto: Marco Canoniero/alamy/profimedia

Utakmica je završila 2-1 pobjedom Intera, a osim Kulenovića punu je minutažu dobio i Nikola Vlašić

4.2.2026.
23:20
Sportski.net
Marco Canoniero/alamy/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivši Dinamov nogometaš Sandro Kulenović postigao je prvi pogodak za novi klub. Iako je "Kule" u Torino stigao tek prije četiri dana, već je starter u "Bikovima", a sada je postigao i prvi gol.

Kulenović je zabio Interu u Coppi Italiji, a zanimljivo je kako je započeo utakmicu. Pogodak je postigao u 57. minuti, a budući da je prije toga igrao samo 14 minuta za Torino, može se reći kako je Kulenović nastavio gdje je stao po pitanju potrebne minutaže za pogodak. Utakmica je završila 2-1 pobjedom Intera, a osim Kulenovića punu je minutažu dobio i Nikola Vlašić.

Pogodak bivšeg napadača Dinama pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska bila blizu nevjerojatnog uspjeha, ali Španjolska je bila prejaka

Sandro KulenovićTorinoCoppa ItaliaInter
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
I TO PROTIV KOGA /
Zamjenio Dinamo Italijom i nastavio gdje je stao