Evo kada i gdje gledati Hrvatsku u borbi za europsku broncu

Hrvatska je poražena od sedmerostrukog prvaka Europe Španjolske s minimalnih 1-2 pred brojnim hrvatskim navijačima u Areni Stožice u Ljubljani. Utakmica je bila prepuna napetosti, a naše je reprezentativce greda dijelila od izjednačenja.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

No, ovo je svejedno bio veliki uspjeh za našu reprezentaciju. Protiv velikih favorita su bili u potpunosti ravnopravni, a samim ulaskom u polufinale izjednačili su najveći uspjeh hrvatskog futsala ikad. Još uvijek imaju priliku poboljšati ga. Hrvatska, naime, u subotu igra utakmicu za treće mjesto. Protivnik će biti poraženi iz dvoboja Francuske i Portugala, a taj susret imat ćete priliku gledati na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

Utakmicu Hrvatske futsal reprezentacije za brončanu medalju moći ćete gledati na RTL-u 2 ili platformi VOYO. Tekstualni prijenos bit će na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sjajnu akciju koja je Hrvatskoj dala nadu