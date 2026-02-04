FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLAVU GORE MOMCI /

Evo kada i gdje gledati Hrvatsku u borbi za europsku broncu

Evo kada i gdje gledati Hrvatsku u borbi za europsku broncu
×
Foto: Igor Kupljenik/spp/imago Sportfotodienst/profimedia

Slijedi nam utakmica za treće mjesto i prilika za najveći uspjeh u povijesti

4.2.2026.
19:18
Sportski.net
Igor Kupljenik/spp/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska je poražena od sedmerostrukog prvaka Europe Španjolske s minimalnih 1-2 pred brojnim hrvatskim navijačima u Areni Stožice u Ljubljani. Utakmica je bila prepuna napetosti, a naše je reprezentativce greda dijelila od izjednačenja.

No, ovo je svejedno bio veliki uspjeh za našu reprezentaciju. Protiv velikih favorita su bili u potpunosti ravnopravni, a samim ulaskom u polufinale izjednačili su najveći uspjeh hrvatskog futsala ikad. Još uvijek imaju priliku poboljšati ga. Hrvatska, naime, u subotu igra utakmicu za treće mjesto. Protivnik će biti poraženi iz dvoboja Francuske i Portugala, a taj susret imat ćete priliku gledati na RTL-u 2 ili platformi VOYO.

Utakmicu Hrvatske futsal reprezentacije za brončanu medalju moći ćete gledati na RTL-u 2 ili platformi VOYO. Tekstualni prijenos bit će na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte sjajnu akciju koja je Hrvatskoj dala nadu

Uefa Futsal Euro 2026Hrvatska Futsal Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
GLAVU GORE MOMCI /
Evo kada i gdje gledati Hrvatsku u borbi za europsku broncu