ODGOJNA: /

Hrvatski reprezentativac gol proslavio 'šamarom' suigraču

Hrvatski reprezentativac gol proslavio 'šamarom' suigraču
Foto: Marcel Van Dorst/defodi Images/profimedia

Plasman u polufinale izborio je i NEC, koji je s 1-0 porazio Volendam. Pogodak odluke zabio je Sami Ouaissa u 75. minuti

4.2.2026.
23:37
Sportski.net
Marcel Van Dorst/defodi Images/profimedia
Nogometaši PSV Eindhovena izborili su plasman u polufinale nizozemskog Kupa nakon što su pobijedili Heerenveen s uvjerljivih 4-1, uz pogodak Ivana Perišića.

Dva gola za domaćine zabio je Esmir Bajraktarević, dok su po jedan zabijali Paul Wanner i Ivan Perišić. A upravo je pogodak hrvatskog reprezentativca svima upao u oko. Perišić je gol postigao glavom nakon kornera, a ono što su svi zapazili jest proslava. Naime, hrvatski je reprezentativac gol proslavio – šamarajući suigrača.

Pogodak i čudnu "proslavu" Perišića pogledajte ovdje.

Plasman u polufinale izborio je i NEC, koji je s 1-0 porazio Volendam. Pogodak odluke zabio je Sami Ouaissa u 75. minuti.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska bila blizu nevjerojatnog uspjeha, ali Španjolska je bila prejaka

Ivan PerišićPsvNizozemski Kup
Hrvatski reprezentativac gol proslavio 'šamarom' suigraču