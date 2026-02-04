Hrvatski reprezentativac gol proslavio 'šamarom' suigraču

Nogometaši PSV Eindhovena izborili su plasman u polufinale nizozemskog Kupa nakon što su pobijedili Heerenveen s uvjerljivih 4-1, uz pogodak Ivana Perišića.

Dva gola za domaćine zabio je Esmir Bajraktarević, dok su po jedan zabijali Paul Wanner i Ivan Perišić. A upravo je pogodak hrvatskog reprezentativca svima upao u oko. Perišić je gol postigao glavom nakon kornera, a ono što su svi zapazili jest proslava. Naime, hrvatski je reprezentativac gol proslavio – šamarajući suigrača.

Pogodak i čudnu "proslavu" Perišića pogledajte ovdje.

Plasman u polufinale izborio je i NEC, koji je s 1-0 porazio Volendam. Pogodak odluke zabio je Sami Ouaissa u 75. minuti.

