Uh, sučeljavanje je bilo gadno: Fabjan i Ilić nakon žestoke prepirke stali jedan pred drugog

OD NAS GORA SAMO SLOVAČKA /
Inflacija opet ubrzala, među najvišima je u eurozoni!
Velika priredba i novi u redu spektakularnih događaja FNC 27 na rasporedu je u subotu, a izravan prijenos iz Munchena pratite od 18:30 na platformi VOYO.
Uoči velikog spektakla održana je i konferencija za medije gdje su u veliku raspravu i prepucavanje ušli Miran Fabjan i Aleksnadar Ilić, a na kraju stali u sučeljavanje.
Sve pretplatnike platforme VOYO savjetujemo da se prijave prije početka samog eventa zbog ogromnog interesa za gledanje FNC 27.