Dalić: 'Sami smo krivi što nismo napravili više. Premali smo i smetamo im'

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u subotu u ijepu Našu nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva. U šesnaestini finala Mundijala bolji je bio Portugal, a utakmica je imala kontroverznu zavšnnicu u kjoj je Vatrenima poništen gol za izjednačeje u 103. minuti.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić nakon slijetana na hrvatsko tlo obratio se novinarima.

"Morali smo, trebali i zaslužili više. Protiv Portugala smo igrali na visokoj razini. Šteta što nismo prošli, spletom okolnosti. Puno smo toga poklonili suparnicima. Od sedam pogodaka koje smo primili, pet smo ih poklonili", rekao je i dodao:

"Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo i pehova i kiksova, vratili smo se doma ranije nego što smo planirali. Ne možemo govoriti o VAR-u i čipu, mi smo krivi jer ne možemo primiti onakav gol u sudačkoj nadoknadi. Niti na puno nižoj razini se takvi golovi ne primaju. Centrali su iz očaja. Utakmicu smo trebali dobiti ranije, imali smo puno šansi. Takav je život, treba biti dostojanstven u porazu, hvala svima, i dečkima koji nisu igrali ni minute. Nisu napravili nijedan problem. Jako se borim i jako sam se borio za naš status. Mi smo za njih premali i smetamo im, ali ni oni ni suci niti ofsajdi nisu razlog što smo ispali. Mi smo najveći razlog, sve smo si sami priredili."

Daliću je nakon SP-a istekao mandat na klupi Vatrenih, a na pitanje ostaje li na klupi ponudio je sjedeći odgovor:

"Tek smo došli doma, hvala predsjedniku Kustiću na poštovanju i povjerenju. Odmorit ću nekoliko dana i donijeti odluku koja je najbolja za hrvatski nogomet. Motiv, snaga i znanje nisu upitni, vidim i sad koliku podšku imam. Odlučit ću za nekoliko dana. Ovo je definitivni kraj jedne ere, igrača i svjetskih prenstava. Vidjet ćemo što će biti dalje. Hrvatska ima svijetlu budućnost, prave igrače, a možda je dobro i za ove mlađe da su vidjeli da bez suza ne možeš do medalje, do uspjeha. Tu su školu prošli i igrači prije njih.