Crna subota za favoritkinje na Wimbledonu: Ispale braniteljica naslova i druga igračica svijeta

Subota poslijepodne donijela je u Wimbledonu pravi pomor favoritkinja kod tenisačica jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek, druga igračica svijeta Elena Ribakina, kao i sestre Venus i Serena Williams u parovima.

Poljakinja Swiatek, braniteljica naslova u Londonu, ispala je u trećem kolu Wimbledona od Filipinke Alexandre Eale (32. na rang listi), koja ju je pobijedila u dva seta, 7-6 (11), 6-2, za 2 sata i 14 minuta igre.

Nakon što je izgubila u četvrtfinalu Australian Opena u siječnju i u osmini finala Roland Garrosa prošlog mjeseca, 25-godišnja Poljakinja nije tako rano ispala s Grand Slam turnira od eliminacije u Wimbledonu 2024. godine. Šesterostruka Grand Slam prvakinja ove sezone još nije podigla trofej na WTA Touru.

Prvi set bio je pun preokreta i trajao je 1 sat i 24 minute, a Swiatek je spasila set-loptu kod 5-4, da bi potom propustila svoje dvije set-lopte i izgubila set. Iako jez bog ozljede bedra, Eala primila pomoć izvan terena između setova, u drugom setu je dominirala i ostvarila pobjedu protiv bivše svjetske broj jedan.

Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona, nakon što je pobijedila drugu tenisačicu svijeta Kazahstanku Elenu Ribakinu 7-6(4), 6-1.Mertens, 27. igračica na WTA listi, pobijedila je nakon sat i 38 minuta igre. U osmini finala Mertens će igrati protiv Čehinje Marije Bouzkove

Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja.

"Učinila sam sve što sam mogla, ali nažalost moje koljeno jednostavno nije spremno za natjecanje“, kazala je 44-godišnja Serena.

Dugo očekivani povratak Amerikanke Grand Slam tenisu nakon četiri godine izbivanja završio je razočaranjem nakon poraza od mlade Australke Maye Joint rezultatom 6-3, 6-7(6), 6-3 u utorak.

Sestre Williams, koje imaju šest naslova u parovima na All England Clubu, dobile su wild card i trebale su igrati protiv Solane Sierre i Camile Osorio, koje su prošle bez borbe.