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Kasni slijetanje Vatrenih na aerodrom Dr. Franjo Tuđman nakon šokantnog ispadanja sa SP-a

Pratite stream povratka Vatrenih u domovinu nakon nastupa na SP-u

4.7.2026.
13:48
Silvijo Maksan
Iva Vukšić
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Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon dramatičnog i bolnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva 2026. godine. “Vatreni” su u šesnaestini finala poraženi od Portugala 2-1 u utakmici punoj preokreta i emocija, kontroveznih sudačkih i VAR odluka, čime je završen njihov put na turniru.

Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman oko 14:55 očekuje se dolazak reprezentacije, stručnog stožera i delegacije HNS-a, a ispred terminala okupljaju se navijači i mediji. Trebala je hrvatska reprezentacija sletjeti oko 14.10, no let kasni.

Atmosfera je napeta, ali i dostojanstvena. Stiže momčad koja je još jednom ostavila snažan trag na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

RTL je na licu mjesta i prati svaki trenutak dolaska “Vatrenih". Ostanite s nama i pratite minutu po minutu povratak Hrvatske u Zagreb nakon ispadanja sa SP-a 2026.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna ReprezentacijaPortugalPovratak
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