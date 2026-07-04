Kasni slijetanje Vatrenih na aerodrom Dr. Franjo Tuđman nakon šokantnog ispadanja sa SP-a

Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon dramatičnog i bolnog ispadanja sa Svjetskog prvenstva 2026. godine. “Vatreni” su u šesnaestini finala poraženi od Portugala 2-1 u utakmici punoj preokreta i emocija, kontroveznih sudačkih i VAR odluka, čime je završen njihov put na turniru.

Na zagrebačkom aerodromu Dr. Franjo Tuđman oko 14:55 očekuje se dolazak reprezentacije, stručnog stožera i delegacije HNS-a, a ispred terminala okupljaju se navijači i mediji. Trebala je hrvatska reprezentacija sletjeti oko 14.10, no let kasni.

Atmosfera je napeta, ali i dostojanstvena. Stiže momčad koja je još jednom ostavila snažan trag na najvećoj svjetskoj nogometnoj pozornici.

RTL je na licu mjesta i prati svaki trenutak dolaska “Vatrenih". Ostanite s nama i pratite minutu po minutu povratak Hrvatske u Zagreb nakon ispadanja sa SP-a 2026.