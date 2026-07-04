Prva ispovijest preživjelog češkog skipera o sudaru kod Splita: 'Znali smo ništa ne možemo'

Prošlo je više od dva tjedna od sudara jedrilice s češkom posadom i katamarana kod Splita, u kojem su poginula četvorica Čeha. Istraga o nesreći i dalje traje, a preživjeli kapetan Vláďa za portal Boatsafe opisao je trenutke neposredno prije sudara, kaos nakon udara i skrb koju su preživjeli dobili u bolnici.

Češka posada isplovila je 14. lipnja oko 10 sati unajmljenom jedrilicom prema Splitskom moru i prolazu Splitska vrata. Na brodu je bilo osmero ljudi, more je bilo mirno, a puhao je slab vjetar.

Prema riječima preživjelog skipera, atmosfera je toga jutra bila opuštena, a na palubi se svirala gitara, prenosi iDNES.cz.

Neposredno prije sudara za kormilom je bio njegov dugogodišnji prijatelj Petr, također iskusan skiper. Vláďa tvrdi da se zvuk katamarana nije čuo, a da je brod u početku izgledao tek kao mala točka u daljini.

"Stajao sam kod lijevog kormila, okrenut prema Petru, pa sam mogao vidjeti unatrag i sa strane", rekao je.

'Znali smo da ne možemo ništa učiniti'

Prema njegovu opisu, katamaran se vrlo brzo približavao, bez trubljenja i bez promjene smjera. Kada je bio na nekoliko stotina metara od jedrilice, shvatili su da je situacija opasna. Vláďa je doviknuo prijatelju da skrene, no jedrilica pod jedrima nije mogla dovoljno brzo promijeniti smjer.

"Znali smo da više ništa ne možemo učiniti", rekao je.

Katamaran je, prema njegovim riječima, posljednjih 80 metara prešao za samo pet sekundi.

"Samo sam, kao na filmu, vidio kako plovak udara dva metra od mene u brod i probija se dalje prema naprijed. U tom trenutku više nisam vidio Petra i nikada ga više nisam vidio. Ni prijateljicu Jiřinku i njezina supruga Petra. Ni poslije, ni u olupini, nigdje. A onda su te sekunde tekle kao u užasnom filmu", opisao je udar.

Nakon sudara preživjeli su se pokušavali izvući s jedrilice koja je tonula. Vláďa je ispričao da je pomagao djevojci koja je ostala zaglavljena između otkinutog stola iz kokpita i olupine.

"Srećom, uspio sam je iščupati odande. Brod je pod nama samo potonuo u vodu", rekao je.

Preživjele je izvukla posada katamarana, a na obalu ih je prevezlo policijsko plovilo. Vláďa tvrdi da su u bolnici, u mokroj odjeći, nekoliko sati čekali detaljnije preglede, a hranu su im navečer donijeli policajci. U nesreći je zadobio četiri slomljena rebra i druge ozljede.

Istraga još traje

Uzrok nesreće još nije utvrđen. Istražitelji analiziraju zapise iz brodskih sustava i komunikacijskih uređaja, među ostalim brzinu i kurs obaju plovila.

Kako prenosi iDNES.cz, u istragu bi se mogli uključiti i češki istražitelji.