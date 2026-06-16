Potresni detalji o poginulima s jedrilice: Jedan od njih prebolio je leukemiju

Vijest o stravičnoj pomorskoj nesreći u Splitskom akvatoriju u kojoj je u nedjelju poginulo četvero čeških državljana potresla je mjesto Bolatice, iz kojeg dolaze tri poginula člana posade jedrilice na koju je naletio katamaran, javlja portal Nova.cz.

"Svi koji smo u nedjelju čuli tužnu vijest isprva nismo vjerovali ili nismo htjeli vjerovati. Nažalost, potvrđeno je", stoji u objavi Općine Bolatice.

Petr prebolio rak

Portal Blesk.cz javlja da su među poginulima bračni par Jiřina i Petr. Iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke, od kojih su dvije blizanke koje idu u lokalni vrtić.

Dva puta godišnje brodom su išli u Hrvatsku, i to godinama. "Bili su iskusni sportaši, voljeli su planine i vodu. Nemam pojma što se moglo dogoditi da su se utopili. Bili su iskusni putnici", naveo je prijatelj i dodao da je Petr ranije prebolio leukemiju.

Podsjetimo, uzroci nesreće, u kojoj je život izgubilo četvero čeških državljana, a četvero je ozlijeđeno, još se uvijek istražuju.

Portal Dalmacija danas objavio je da za kormilom jedrilice nije bio skiper, već jedan od putnika koji je i izgubio život u tragediji te da na katamaranu "Krilo Eclipse" u gvardiji uopće nije bio zapovjednik, već se na komandnom mostu nalazio prvi oficir i kormilar.