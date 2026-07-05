Umjesto u SAD-u završio u Barceloni: Odlučio ostati i uživati u nočnom životu

Više od polovice Svjetskog prvenstva je iza nas, ali vjerojatno već sada imamo najluđu priču ovog Mundijala. Engleski navijač Michael Hewitt (65) izgubio se na putu prema Sjevernoj Americi, a njegov je nestanak podigao takvu paniku da ga je pokušao pronaći i Interpol.

Hewitt je krenuo iz Engleske prema Barceloni, preko koje je trebao otputovati u Boston kako bi pratio utakmice reprezentacije Engleske. No ondje je izgubio telefon pa ga njegovi bližnji nisu mogli kontaktirati. Dok su svi mislili da se izgubio u Sjedinjenim Američkim Državama, kamo je krenuo, on je lutao i opijao se po Barceloni, što je pokrenulo paničnu međunarodnu potragu koja je stigla sve do Interpola.

Hewitt je na kraju pronađen živ i zdrav nakon desetodnevne potrage tijekom Svjetskog prvenstva. Najbolje od svega, Englez nije bio ni svjestan da ga njegova obitelj, vlasti, pa čak i Interpol pokušavaju pronaći, a cijelu je situaciju objasnio njegov brat Gary.

"Izgubio je telefon ubrzo nakon dolaska u Barcelonu i nije znao nijedan od telefonskih brojeva pohranjenih na njemu", rekao je Gary Hewitt, prije nego što je objasnio kako njegov brat, iako je još uvijek imao putovnicu i novac, nikada nije kontaktirao britansko veleposlanstvo jer nije smatrao da mu može pomoći.

"Nije pomislio da ide u veleposlanstvo jer je još uvijek imao putovnicu i novac, pa nije mislio da će biti zainteresirani", dodao je Gary.

Bez pristupa internetu ili bilo kakvog načina da kontaktira rodbinu, Hewitt nije imao pojma da je potraga za njim prerasla u međunarodnu akciju. Prema riječima njegova brata, bio je nesvjestan da ga itko traži. Umjesto panike, Hewitt je jednostavno iskoristio svoj neočekivani boravak na najbolji mogući način.

"Umjesto toga, jednostavno je uživao u Barceloni, gledajući utakmice Engleske u barovima. Kao obitelj, očajnički smo željeli sramotno jednostavan, ali sretan kraj ove užasne epizode, i sada ga imamo", napisao je Gary u objavi na Facebooku nakon što je Hewitt pronađen.