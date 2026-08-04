Jezivo upozorenje: 'Trump bi mogao zapaliti iskru Trećeg svjetskog rata!'

Iran je optužio američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi svojim potezima mogao "zapaliti iskru Trećeg svjetskog rata", nakon što je Washington poručio Teheranu da mu je ovo posljednja prilika za postizanje dogovora.

Trump tvrdi da bi Hormuški tjesnac mogao biti ponovno otvoren "doslovno već sutra". Dodao je da je iranski režim "molio" za pregovore i da su razgovori u trenutačno u tijeku.

'Svaki brod će biti napadnut'

Savjetnik vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija Mohsen Rezaei poručio je da Iran neće dopustiti uspostavu "drugog koridora" kroz Hormuški tjesnac.

"Nećemo dopustiti otvaranje drugog koridora u Hormuškom tjesnacu. Svaki ratni brod ili vojna sila koja mu se približi bit će napadnuti", rekao je Rezaei za iransku televiziju, prema navodima izraelske javne televizije Kan.

Dodao je kako bi "Trumpovi potezi mogli zapaliti iskru Trećeg svjetskog rata".

Mir u dvije faze

Trump tvrdi da će se mir na Bliskom istoku uspostaviti u dvije faze. Prema njegovim riječima, prvi korak bio bi ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca za pomorski promet, a drugi "denuklearizacija" Irana.

Poručio je kako će "trebati malo vremena, ali vrlo smo odlučni u tome", piše The Independent.

Iran je u međuvremenu odbacio sve navode da bi se njegovi pregovarači u ponedjeljak trebali sastati s američkim izaslanstvom. Umjesto toga, tvrde da s Omanom razgovaraju o mogućem privremenom tješenju za sigurnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac.