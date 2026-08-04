Džeko otkrio zašto još ne ide u mirovinu: 'Supruga i djeca ne žele me kod kuće'

Edin Džeko i sljedeće će sezone nositi dres Schalkea. Četrdesetogodišnji bosanskohercegovački napadač potpisao je novi jednogodišnji ugovor s klubom iz Gelsenkirchena, što je Schalke i službeno potvrdio.

Džeko je u njemački klub stigao u siječnju ove godine te mu pomogao izboriti povratak u Bundesligu. Nakon više od 15 godina ponovno će nastupati u najvišem razredu njemačkog nogometa, a na konferenciji za medije objasnio je zbog čega je odlučio nastaviti karijeru i nakon nastupa s Bosnom i Hercegovinom na Svjetskom prvenstvu.

„Još uvijek imam veliku želju za nogometom i još sam gladan uspjeha. Siguran sam da mogu pomoći Schalkeu. Da ne mislim tako, ostao bih na odmoru“, rekao je Džeko.

Iskusni napadač nedavno se priključio pripremama te priznao kako će mu biti potrebno određeno vrijeme da ponovno uhvati pravi ritam.

„Prvi tjedan nakon odmora uvijek je najteži i trebat će mi malo vremena. Prethodnih sam dana trenirao i trčao, a ovaj ću tjedan iskoristiti kako bih ušao u ritam i potom mogao trenirati punom snagom.“

Obitelj ga nagovorila da nastavi igrati

Njemačke novinare zanimalo je i kako je njegova obitelj reagirala na odluku o ostanku u Gelsenkirchenu. Džeko je uz osmijeh otkrio kako su supruga Amra i djeca snažno podržali nastavak njegove karijere.

„Supruga i djeca rekli su mi: ‘Moraš nastaviti igrati, ne želimo te kod kuće’“, našalio se Džeko.

Naglasio je kako odluka o produženju suradnje sa Schalkeom zbog toga nije bila posebno zahtjevna.

„Na kraju odluka uopće nije bila teška. Kći mi je nakon Svjetskog prvenstva rekla da bi voljela živjeti u Njemačkoj i evo nas ovdje.“

Unatoč potpisivanju novog ugovora, Džeko nije isključio mogućnost da mu sljedeća sezona bude posljednja u profesionalnom nogometu. Ipak, podsjetio je kako je isto razmišljao i godinu ranije.

„Vjerojatno hoće, ali to sam mislio i prošle godine. Lako je moguće da bude posljednja, no prije svega želim da to bude dobra sezona i da, uz malo sreće, nešto i proslavimo.“

'Želim pomoći golovima i asistencijama'

Schalke nakon povratka u Bundesligu očekuje zahtjevna sezona, a Džeko vjeruje da svojim iskustvom, pogocima i asistencijama može pomoći momčadi u borbi s najboljim njemačkim klubovima.

„Želim pomoći momčadi golovima i asistencijama, a ostalo će doći. Bundesliga je u svakom pogledu viša razina od druge lige. Sigurno nas očekuje teška i izazovna sezona jer smo se tek vratili. Upravo zato moramo biti maksimalno spremni.“

Džeko je otkrio i da Schalke nije bio jedini klub koji ga je želio dovesti. Imao je još tri ponude, ali nakon razgovora s trenerom Mironom Muslićem nije dvojio oko nastavka suradnje.

„Imao sam još tri ponude, ali želio sam nastaviti ono što smo započeli u Schalkeu. To je za mene bila jedina opcija i ostali me klubovi nisu zanimali. Mnogo sam razgovarao s Mironom Muslićem, koji vjeruje u mene, a to je uvijek najvažnije.“

Posebno je pohvalio odnos koji ima s trenerom Schalkea.

„S njim imam izvrstan odnos. Zna što radi i donosit će najbolje odluke za klub. Što se mene tiče, bez obzira na to imam li 20 ili 40 godina, kao napadač uvijek želim postizati golove.“

Džeko tako ni u 41. godini života ne namjerava odustati od nogometa. Nakon što je Schalkeu pomogao vratiti se među njemačku elitu, u novoj će sezoni pokušati potvrditi da još uvijek može igrati važnu ulogu na najvišoj razini.