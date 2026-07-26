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VJEČNA INSPIRACIJA /

[KVIZ] Samo pravi glazbeni stručnjaci znaju tko pjeva ove pjesme sa ženskim imenima

[KVIZ] Samo pravi glazbeni stručnjaci znaju tko pjeva ove pjesme sa ženskim imenima
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Foto: Generirao UI

Tko pjeva najpoznatiju verziju pjesme "Selma"?

26.7.2026.
13:55
Webcafe.hr
Generirao UI
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Malo je toga toliko moćno i univerzalno kao glazba koja je obilježila naše živote, sa svojim melodijama, stihovima i pričama. Ženska imena, zapisana u notnim zapisima i opjevana glasovima legendi, vječna su inspiracija koja se provlači kroz povijest popularne glazbe. Od rock himni do pop balada, pjesme posvećene Selmi, Roxanne ili Jolene postale su soundtrack naših sjećanja, ljubavi i života. No, koliko dobro zaista poznajete glazbeni labirint hitova koji nose ženska imena?

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