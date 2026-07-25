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Mijenja se startni poredak u Mađarskoj: Kaznu dobio i Kimi Antonelli

Mijenja se startni poredak u Mađarskoj: Kaznu dobio i Kimi Antonelli
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Foto: Simon West/imago sportfotodienst/Profimedia

Antonelli je kvalifikacije završio na četvrtom mjestu

25.7.2026.
20:28
Sportski.net
Simon West/imago sportfotodienst/Profimedia
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Puno je promjena na startnom gridu nakon kvalifikacija za Veliku nagradu Mađarske. Prvo je FIA obznanila da je Lewis Hamilton dobio tri mjesta kazne, a sada je kažnjen i Kimi Antonelli.

Antonelli je kvalifikacije završio na četvrtom mjestu, ali starat će sedmi zbog kazne od tri mjesta koju je dobio zbog nepoštivanje žute zastavice pred kraj kvalifikacija kada se na stazi zaustavio Max Verstappen. Antonelli je ipak popravio vrijeme u posljednjem sektoru i zauzeo četvrto mjesto, dok su suci istraživali je li Talijan dovoljno usporio kako bi ispoštovao žute zastave, piše motorsport.

Antonelliju je zbog tog prekršaja prijetila kazna pomicanja pet mjesta unatrag na startnom poretku, no suci su procijenili da činjenica što je Talijan ipak donekle smanjio brzinu opravdava blažu kaznu. Devetnaestogodišnjak također dobiva kazneni bod na svoju licencu.

Vodeći u ukupnom poretku startat će sa sedmog mjesta, šesti na gridu je njegov momčadski kolega George Russell, peti je Hamilton koji je također dobio kaznu od tri mjesta. Pole position je osvojio Lando Norris, u prvom redu će uz njega biti Charles Leclerc, na treće je mjesto skočio Oscar Piastri, a četvrti je Max Verstappen.

Kimi AntonelliF1 VijestiVelika Nagrada Mađarske
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