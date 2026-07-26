Kakav odlazak na odmor: Slater izborio prvu pobjedu u dramatičnoj utrci u Mađarskoj

Britanski vozač Freddie Slater ostvario je svoju prvu pobjedu u karijeri u Formuli 3, slaveći u kaotičnoj glavnoj utrci na Hungaroringu.

Vozač Tridenta iskoristio je dramatične okolnosti i nakon žestoke borbe s izravnim konkurentom Ugom Ugochukwuom preuzeo vodstvo u ukupnom poretku prvenstva uoči ljetne pauze.

Taponenov peh i rani kaos

Utrka je od samog početka bila ispunjena napetošću. Finac Tuukka Taponen startao je s pole positiona i zadržao vodstvo ispred Slatera. Međutim, već u prvom krugu Slater agresivno napada vodećeg u dvanaestom zavoju. Dolazi do blagog kontakta, a iako je Slater oštetio prednje krilo, Taponen je prošao mnogo gore - probušena stražnja desna guma uništila mu je snove o pobjedi. Samo nekoliko trenutaka kasnije, na stazu izlazi sigurnosni automobil zbog sudara u kojem su sudjelovali Maciej Gładysz, Gerrard Xie i Jin Nakamura, a koji je svu trojicu izbacio iz utrke.

Taponen je iskoristio period sigurnosnog automobila za odlazak u boks, no unatoč brzoj reakciji, pao je u poretku. Slater je tako preuzeo vodstvo, a suci su incident između njega i Taponena odlučili istražiti, no na kraju su procijenili da kazna nije potrebna. Utrka je nastavljena u šestom krugu, no mir nije dugo trajao.

Ugochukwuov nevjerojatan proboj i serija prekida

Nedugo nakon restarta, Salim Hanna zaustavlja se na stazi, što uzrokuje period virtualnog sigurnosnog automobila. Kada se utrkivanje nastavilo, u središtu pozornosti našao se Ugo Ugochukwu. Amerikanac je izveo jedan od poteza sezone, fantastičnim manevrom s vanjske strane drugog zavoja prestigavši istovremeno Branda Badoera i Mattiju Colnaghija te se probivši sa šestog na drugo mjesto. Odmah je počeo vršiti pritisak na vodećeg Slatera, no utrku je ponovno prekinuo virtualni sigurnosni automobil kada se Kanato Le zaustavio pokraj staze. U petnaestom krugu uslijedio je novi, treći prekid i izlazak pravog sigurnosnog automobila nakon sudara između Fernanda Barrichella, Yevana Davida i Enza Delignyja.

Naëlova pobjeda u kaotičnom sprintu

Cijeli trkaći vikend u Mađarskoj bio je nepredvidiv. Subotnja sprint utrka, vožena po obrnutom startnom poretku, također je donijela mnogo uzbuđenja. Pobjedu je na kraju odnio Francuz Théophile Naël, koji se probio s sedmog startnog mjesta. Utrku je obilježio incident već u prvom krugu u kojem su sudjelovali Gerrard Xie, Maciej Gładysz i Jin Nakamura, pri čemu su posljednja dvojica morala odustati. Naël je u devetom krugu pretekao Kanata Lea za vodstvo i zadržao ga do kraja, osiguravši važnu pobjedu ispred Lea i Ernesta Rivere.

Posljednji restart glavne utrke uslijedio je šest krugova prije kraja, što je pripremilo pozornicu za konačni obračun. Ugochukwu je neprestano napadao Slatera, koristeći DRS na ravnicama, no Britanac se maestralno branio. U pretposljednjem krugu, Ugochukwu je bio najbliže, no Slater je uspio zatvoriti vrata i sačuvati milimetarsku prednost. Na kraju je prošao ciljem kao pobjednik, osiguravši svoju prvu pobjedu i vodstvo u prvenstvu sa 130 bodova, osam više od Ugochukwua.

"Konačno sam ostvario pobjedu. Sedam postolja u sedam rundi, nevjerojatna je debitantska sezona. Veliko hvala timu koji je naporno radio preko noći da poboljša brzinu i dao mi bolid koji je ovo mogao postići", izjavio je presretni Slater nakon utrke. Na postolju su mu se pridružili Ugochukwu i Brando Badoer. Sljedeća utrka vozi se početkom rujna u Monzi.