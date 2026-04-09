Teške riječi iz Italije: Clooney napao Trumpa, odmah mu stigao i žestoki odgovor

Dugogodišnji verbalni sukob između holivudskog glumca Georgea Clooneya (64) i američke administracije ponovno je eskalirao, nakon što je Clooney oštro kritizirao izjavu predsjednika Donalda Trumpa (79) o Iranu, upozorivši da takva retorika prelazi granice političke rasprave.

Prema pisanju The Guardiana, govoreći pred oko 3.000 srednjoškolaca u talijanskom gradu Cuneo, na događaju koji je organizirala njegova zaklada, Clooney je Trumpovu prijetnju da bi "čitava civilizacija mogla nestati preko noći" okarakterizirao kao potencijalni ratni zločin.

"Neki kažu da je Donald Trump u redu", rekao je Clooney. "Ali ako netko kaže da želi okončati jednu civilizaciju, to je ratni zločin. Možete podržavati konzervativne stavove, ali mora postojati granica pristojnosti koju ne smijemo prijeći."

Oštra reakcija Bijele kuće

Na Clooneyjeve izjave brzo je reagirao direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung, koji je u izjavi za medije uzvratio osobnim napadom.

"Jedina osoba koja čini ratne zločine je George Clooney - svojim groznim filmovima i lošim glumačkim sposobnostima", poručio je Cheung.

Clooney je potom u dodatnoj izjavi naglasio ozbiljnost situacije, upozorivši na posljedice ratne retorike.

"Obitelji gube svoje najmilije. Djeca su spaljena. Svjetsko gospodarstvo visi o koncu. Ovo je trenutak za ozbiljnu raspravu na najvišim razinama, a ne za infantilna vrijeđanja", rekao je glumac, pozivajući se na definicije ratnog zločina iz međunarodnog prava.

Od poznanstva do sukoba

Zanimljivo je da su Clooney i Trump nekoć bili u dobrim odnosima. Glumac je ranije izjavio kako su se često susretali i komunicirali prije Trumpova ulaska u politiku.

"Bio je pomalo luckast tip. No, to se potpuno promijenilo", rekao je Clooney u jednom intervjuu.

S druge strane, Trump je tijekom godina više puta uzvraćao kritikama, nazivajući Clooneyja "drugorazrednim" i "trećerazrednim glumcem", pa čak i "lažnim filmskim glumcem" koji nikada nije snimio veliki film.

Nastavak javnog prepucavanja

Početkom godine Trump je kritizirao i odluku Francuske da Clooneyju i njegovoj obitelji dodijeli državljanstvo, nazvavši ih "jednima od najgorih političkih prognostičara".

Clooney mu nije ostao dužan te je, referirajući se na američke izbore, poručio: "U potpunosti se slažem s aktualnim predsjednikom, moramo ponovno učiniti Ameriku velikom. Počet ćemo u studenom."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski astronom o misiji Artemisa: 'Propaganda, lansirali su ih u Svemir s pokvarenim WC-om...'