Baza na Mjesecu? NASA mijenja plan i ubrzava misije: 'Očekujte neugodne odluke'

Novi čelnik NASA-e Jared Isaacman predstavio je ambicioznu viziju razvoja američke svemirske agencije, uključujući konkretan plan i rok za izgradnju baze na Mjesecu, piše CNN.

Na događaju Ignition u Washingtonu poručio je kako projekt neće biti brz ni jednostavan. "Mjesečeva baza neće nastati preko noći. Uložit ćemo otprilike 20 milijardi dolara tijekom idućih sedam godina i izgraditi je kroz desetke misija", rekao je Isaacman.

Još nije jasno koliko će sredstava NASA preusmjeriti iz postojećih projekata, a koliko će biti potrebno osigurati dodatno. Među najavljenim inicijativama ističe se i razvoj novog svemirskog vozila na nuklearni pogon za Mars, koje bi trebalo biti lansirano do 2028. godine, što je iznimno kratak rok za takve misije.

LIVE: Agency leaders are providing a recap of the day’s announcements and discussing our progress toward implementing the National Space Policy. https://t.co/q8sdpX84fO — NASA (@NASA) March 24, 2026

Odustaju od Gatewaya

Isaacman je najavio i veliku promjenu smjera - NASA će pauzirati razvoj lunarne svemirske postaje Gateway, koja je trebala služiti kao orbitalna postaja oko Mjeseca. Resursi će se umjesto toga preusmjeriti na izgradnju baze na Mjesecu i druge projekte.

Iz NASA-e navode kako se dijelovi opreme i infrastrukture za Gateway mogu prenamijeniti za buduće misije usmjerene na površinu Mjeseca. Plan je i značajno povećati broj robotskih lendera, s ciljem da slijetanja na Mjesec postanu redovita, čak i na mjesečnoj razini.

Robotske misije odvijat će se paralelno s misijama s posadom u sklopu programa Artemis. Misija Artemis II trebala bi biti lansirana 1. travnja i uključuje let oko Mjeseca bez slijetanja, dok je cilj ponovno spuštanje ljudi na Mjesec do početka 2028. godine te nakon toga oko dvije misije s posadom godišnje.

The goal is not just to reach the Moon, but to stay. 🌘 https://t.co/b24OqEEQb9 pic.twitter.com/5WPHYRNmeO — The White House (@WhiteHouse) March 24, 2026

Pritisak na industriju

Isaacman je jasno poručio kako očekuje veću učinkovitost od industrijskih partnera. Upozorio je da neće tolerirati kašnjenja i probijanje troškova, kakvi su zabilježeni kod projekata poput kapsule Orion i rakete Space Launch System.

Tvrtke Blue Origin i SpaceX trenutno razvijaju lunarne lendere, no NASA-ina izvješća upozoravaju na kašnjenja koja bi mogla ugroziti planove za slijetanje nakon 2028. godine. Isaacman je poručio kako se mogu očekivati "neugodni potezi" ako obveze ne budu ispunjene.

Naglasio je i kako će NASA biti aktivnije uključena u suradnju s privatnim sektorom, umjesto da samo nadzire projekte.

Nuklearna misija na Mars

U planu je i misija na Mars nazvana SR-1 Freedom, koja bi 2028. prvi put koristila nuklearni električni pogon u svemiru. Tehnologija obećava učinkovitije putovanje u dubokom svemiru, ali nosi i tehničke izazove, visoke troškove i rizike povezane s lansiranjem nuklearnih sustava.

Misija će uključivati i ciljeve ranije predložene misije Skyfall, uključujući slanje helikoptera na Mars. Rezultati bi trebali poslužiti i za razvoj fisijskog reaktora na Mjesecu, koji bi mogao napajati buduću bazu.

Iz NASA-e ističu kako će javnost trebati dodatno informirati o sigurnosti takvih tehnologija, naglašavajući da reaktor ne emitira zračenje dok je na Zemlji te se aktivira tek u svemiru.

POGLEDAJTE VIDEO: Put u svemir možda postaje stvarnost za studente zagrebačkog FER-a