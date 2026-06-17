Stephanie iz 'Sam u kući': Govorila sam da sam izliječena, a bila na kokainu i ecstasyju

Glumica Jodie Sweetin (44), poznata po ulozi Stephanie u omiljenoj seriji "Puna kuća" za podcast "Inside of you with Michael Rosenbaum" otkrila je sve o borbi s alkoholizmom. Otkrila je da je alkohol počela piti već s 14 godina, nedugo nakon završetka snimanja popularnog sitcoma, u kojoj je glumila sveukupno osam godina, od 1987. do 1995. godine. Istoj ulozi se vratila više od 20 godina kasnije, kada je također glumila Stephanie u nastavku serije "Punija kuća".

"Oduvijek sam znala da je to prisutno. A kako sam znala da alkoholizma i sličnih problema ima u mojoj obitelji, već s 14 ili 15 godina pomislila sam: "O, ja sam alkoholičarka". Jednostavno sam to znala, ali odjednom mi se sve posložilo u glavi i postalo mi je puno teže nositi se s time", ispričala je.

Foto: Globe Photos/Zuma Press/Profimedia

Život izvan kamera

Naglasila je da nikad nije pila kada je snimala, ali je situacija bila drugačija nakon snimanja. Priznala je da je u ranim dvadesetima gotovo svakodnevno konzumirala drogu. Otkrila je i da je u kući imala zdjelu u koju su gosti mogli ubaciti tablete koje su imali kod sebe te bi ona nasumce koristila ono što bi iz nje uzela. Iako je jednom bila na odvikavanju 2005. godine, to nije bio kraj njezinoj borbi. Dok se u nekim trenucima javno predstavljala kao trijezna, privatno je nastavila piti i konzumirati drogu. Priznala je i da je bila pod utjecajem metamfetamina, kokaina i ecstasyja dok je imala gostovanje na Sveučilištu Marquette u Wisconsinu, gdje je pričala o odrastanju pred kamerama i životu nakon ovisnosti.

"Publika je vjerojatno mislila da su me preplavila sjećanja na dno koje sam dotaknula. Ili su možda mislili da su suze samo glumački način da se pošalje poruka kako su droge loše. Ne znam što su mislili. Znam što nisu mislili. Nisu mislili da se oporavljam od dvodnevnog partijanja na kokainu, metamfetaminu i ecstasyju i nisu mislili da ih lažem sa svakom rečenicom koja mi je izašla iz usta", opisala je.

Glumica kaže da je sada već godinama trijezna. Osim što se vratila glumi, vodi pocast i završila je edukaciju za savjetnicu za ovisnosti o drogama i alkoholu.