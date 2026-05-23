FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MALO IZA PODNEVA /

Dvije prometne nesreće na jugu zemlje, ima ozlijeđenih

Dvije prometne nesreće na jugu zemlje, ima ozlijeđenih
×
Foto: Net.hr

Očevidi na mjestu nesreća traju, prometnice zatvorene

23.5.2026.
14:07
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

Tri vozila sudjelovala su u prometnoj nesreći u subotu, 23. svibnja, na Hvaru.

Nesreća se dogodila oko 12.20 sati na državnoj cesti D116, na raskrižju za mjesto Zaraće, izvijestila je policija.

Na mjestu nesreće provodi se očevid te je cesta zatvorena za sav promet koji je preusmjerim starom lokalnom cestom.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni okolnostima nesreće.

Još jedna prometna nesreća dogodila se i kod Zagvozda u kojoj su sudjelovali osobni automobil i kombi. Više osoba je zatražilo liječničku pomoć.

"U 13,20 sati zaprimljena je informacija da se na cesti DC 76, mjesto Zagvozd, prije tunela Sveti Ilija dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo i jedno kombi vozilo. Više osoba je zatražilo liječničku pomoć. Cesta DC 76 je zatvorena za promet, obilazak je cestom Dubci-Šestanovac. Na mjestu događaja će se obaviti očevi", naveli su.

Prometna NesrećaHvar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike