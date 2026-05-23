Dvije prometne nesreće na jugu zemlje, ima ozlijeđenih

Tri vozila sudjelovala su u prometnoj nesreći u subotu, 23. svibnja, na Hvaru.

Nesreća se dogodila oko 12.20 sati na državnoj cesti D116, na raskrižju za mjesto Zaraće, izvijestila je policija.

Na mjestu nesreće provodi se očevid te je cesta zatvorena za sav promet koji je preusmjerim starom lokalnom cestom.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima ni okolnostima nesreće.

Još jedna prometna nesreća dogodila se i kod Zagvozda u kojoj su sudjelovali osobni automobil i kombi. Više osoba je zatražilo liječničku pomoć.

"U 13,20 sati zaprimljena je informacija da se na cesti DC 76, mjesto Zagvozd, prije tunela Sveti Ilija dogodila prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo jedno osobno vozilo i jedno kombi vozilo. Više osoba je zatražilo liječničku pomoć. Cesta DC 76 je zatvorena za promet, obilazak je cestom Dubci-Šestanovac. Na mjestu događaja će se obaviti očevi", naveli su.