Varaždinci pohrlili van: Svu pažnju ukrala dama u raskošnoj baroknoj haljini

Varaždinski korzo danas je obasjalo sunce, izmamivši brojne šetače na ulice po proljetnom vremenu. Uz ugodne temperature i vedro nebo, terase kafića pretvorile su se u središte gradskog života, dok je lagani povjetarac stvorio idealne uvjete za opuštenu subotnju šetnju i druženje na otvorenom.

Modnom scenom prevladavala je urbana elegancija s naglaskom na udobnost; široke hlače, traper jakne i upečatljive sunčane naočale bili su među najzastupljenijim komadima. Od jarkih sakoa i rokerskih detalja do autentičnih baroknih kostima, Varaždinci su pokazali stilsku raznolikost. Kako je ove sunčane subote izgledao centar Varaždina, pogledajte u galeriji koju donosi Varaždinski.hr.