Zadranke kao da su izašle iz modnog magazina: Teško je izdvojiti najbolju kombinaciju

Vrlo topao proljetni dan izmamio je Zadrane na ulice, a sunčan Donatov grad već daje prve naznake nadolazeće turističke sezone. Uz vedro nebo i ugodne temperature, gradske su ulice oživjele, a šetnja rivom i starom jezgrom postala je pravi mali modni događaj. Zadranke su kao i svakog vikenda pokazale da imaju istančan osjećaj za stil. Lagane proljetne kombinacije, lepršave haljine, trendi sunčane naočale i pažljivo odabrani detalji dominirali su scenom, a teško je bilo odabrati tko je odnio neslužbenu titulu najbolje odjevene Zadranke. Kako je izgledao današnji đir, pogledajte u galeriji Bojana Bogdanića i eZadra.