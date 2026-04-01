VELIKO UPOZNAVANJE /

Susret s Oliverovom suprugom dirnuo Jakova Jozinovića: 'Osjećao sam veliko strahopoštovanje'

Susret s Oliverovom suprugom dirnuo Jakova Jozinovića: 'Osjećao sam veliko strahopoštovanje'
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Jakov Jozinović nedavno se susreo s Vesnom Dragojević, suprugom legendarnog Olivera Dragojevića. Susret je na mladog glazbenika djelovao posebno emotivno

1.4.2026.
13:18
20-godišnji glazbenik Jakov Jozinović postao je poznat po prepjevima pjesama Zdravka Ćolića i Đorđa Balaševića, no posebno mu je drago pjevati bezvremenske hitove nikad prežaljenog Olivera Dragojevića

Kako nije imao priliku upoznati splitsku legendu, susret s Oliverovom suprugom Vesnom Dragojević na njega je ostavio dubok trag.

''Nedavno sam sreo suprugu Olivera Dragojevića i to mi je bila iznimna čast. Budući da je on moj najdraži pjevač, osjećao sam veliko strahopoštovanje. Podržala me, a to je sve što meni kao mladiću od 20 godina treba - podrška, a ne sputavanje'', izjavio je Jozinović gostujući u makedonskoj emisiji "Eden na Eden".

Mladog Vinkovčanina u karijeri su podržale brojne domaće, ali i regionalne zvijezde.

Jakov Jozinović trenutno boravi u Beogradu, gdje će u sklopu turneje "Ja za čuda letim" održati čak sedam koncerata u Sava Centru. Na svojim je koncertima zapjevao s brojnim izvođačima, a na aktualnim beogradskim koncertima ugostio je i Tibora Karamehmedovića, Sašu Matića, Sergeja Ćetkovića i brojne druge zvijezde.

 

Između datuma koncerata u Beogradu, na rasporedu mladog glazbenika je i koncert u Skopju, a kada završi u dijelom turneje u Beogradu, odlazi u Ljubljanu, nakon čega stiže i u zagrebačku Arenu, gdje će održati dva uzastopna koncerta.

