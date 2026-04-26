Sjećate li se najseksepilnijih Playboy zečica? Ove ljepotice zaludjele su milijune

Playboy zečice bile su jedan od simbola pop kulture i lifestylea druge polovice 20. stoljeća. Predstavljale su ideal ljepote i ženstvenosti tog vremena, a njihov prepoznatljivi izgled i kostim učinili su ih globalno prepoznatljivima. Radile su u Playboy klubovima diljem svijeta, dok su najistaknutije među njima postajale Playmate djevojke mjeseca i godine. Njihov život bio je povezan i s poznatom Playboyevom vilom Hugha Hefnera, mjestom koje je za javnost predstavljalo glamur i svijet zabave, ispunjen slavnim gostima i raskošnim događanjima.

Iza takvog imidža postojala su i jasna pravila i podjela unutar Playboy svijeta. Zečice su morale održavati određeni izgled, ponašati se profesionalno i pridržavati se strogih pravila ponašanja, uključujući točno definirano radno vrijeme i način ophođenja s gostima. Život u vili također je bio podređen pravilima i kontroli, a djevojke su morale slijediti zadane standarde kako bi zadržale svoje mjesto.