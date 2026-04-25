Ovaj automobil je ponizio konkurenciju! Ima 1300 KS, okreće se u mjestu, a pogledajte cijenu

Ako ste mislili da su dani kada su kineski automobili bili samo jeftine kopije davno prošli, bili ste u pravu. Ali vjerojatno niste očekivali ovo. Stiže nam BYD Yangwang U7, električna limuzina koja ima više snage od prosječnog superautomobila, tehnologiju koja kao da je ispala iz znanstveno-fantastičnog filma i luksuz na kojem bi joj pozavidjele i najprestižnije njemačke marke.

BYD, marka koju smo donedavno poznavali po pristupačnim gradskim električnim automobilima, očito se zasitila ekonomskog razreda. Njihov ultra-premium podbrend Yangwang stvoren je s jednim ciljem: napasti Ferrari, Mercedes i Porsche na njihovom terenu. Nakon SUV-a U8 i superautomobila U9, na red je došla elegantna, moćna i brutalno brza limuzina U7.

>>> U fotogaleriji pogledajte koje sve mogućnosti ima Yangwang U7 i za koju cijenu <<<

Stiže ove godine u Europu?

BYD je potvrdio da Yangwang stiže u Europu 2026. godine. To znači da bismo U7, zajedno s drugim modelima, mogli vidjeti na europskim cestama relativno uskoro. Za sada nema konkretnih informacija o dolasku u Hrvatsku, ali s obzirom na snažno širenje BYD-a na europsko tržište, nadamo se da nećemo morati predugo čekati.

Sve u svemu, BYD Yangwang U7 je automobil koji pomiče granice i pokazuje što je sve moguće u svijetu električnih vozila. S brutalnim performansama, naprednom tehnologijom i luksuzom koji se može mjeriti s najboljima, ovo je automobil koji će zasigurno protresti tržište. Pripremite se, jer budućnost je stigla, i prilično je brza.

