Jezivo priznanje blizanke iz Playboy vile: 'Imala sam 19 kada mi je napravio dijete'

Hugh Hefner osnivač Playboya i najpoznatiji plejboj na svijetu, preminuo je 27. rujna 2017. u svojoj vili na Beverly Hillsu u dobi od 91 godine. Hedonist koji je uvijek u ruci držao lulu, zaslužan je za seksualnu revoluciju i dokazao da seks zaista prodaje. Iako je prošlo sedam godina od njegove smrti i dalje izlaze na vidjelo njegove mračne tajne, a javnost je uvelike šokirala ispovijest blizanki Karisse (34) i Kristine Shannon (34) koje su 18 mjeseci bile u vezi s Hefnerom. Naime, Karissi je bilo samo 19 godina kada je saznala da nosi Hefnerovo dijete u vrijeme kada su njemiu bile 83 godine.

"Nisam bila ni s kim drugim, pa je dijete moglo biti samo njegovo. Htjela sam to riješiti što je brže moguće. Nisam željela da on to sazna i nikada nije saznao. Gadilo mi se moje tijelo i osjećala sam se kao da nosim vanzemaljca u trbuhu, kao da je vrag bio u meni. Nisam htjela da itko zna da nosim dijete 83-godišnjeg muškarca", rekla je Karissa koja je za trudnoću saznala u procesu povećanja grudi, piše People.

"Pronašla sam kliniku u Los Angelesu. Natjerala sam Hefovo osiguranje da nas ostavi u trgovačkom centru, pretvarale smo se da idemo u kupovinu, a zatim sam nazvala svog prijatelja da nas pokupi. Uspjele smo to zadržati u tajnosti", dodala je.

'Druge su djevoke bile ljubomorne'

Karissa je priznala da su u to vrijeme ona i sestra bile jako naivne, a Hefner šarmantan i ljubazan.

"Bio je poput kralja u dvorcu - toliko je bio moćan. Rekao bi mi: 'Hej, hoćeš li sjesti pored mene?' Mogle smo vidjeti kako druge djevojke odmah postaju ljubomorne. Kupio nam je alkohol, iako osobe mlađe od 21. godinu nisu smjeli konzumirati alkohol u Americi. Kada smo se vratile, Kendra nas je pitala jesmo li pušile travu u njegovoj sobi. No kad smo ušle u njegovu sobu, Kendra je izašla, a mi smo se jako uznemirile. Primijetio je to i rekao: 'Zašto ne obučete nešto udobnije?' Izvukao je talijanske svilene pidžame i mi smo ih obukle, a nakon toga je uzeo neku tabletu za konje. Bio je to metakvalon koji je često konzumirao", otkrile su sestre.

Tjerao ih je da ga zovu 'tatica'

Kako kažu, Hefner ih je počeo dodirivati kada je pilula počela djelovati, a njima je prodao priču da će im lijekovi pomoći protiv anksioznosti.

"Rekao je da će nam lijekovi pomoći protiv anksioznosti. Pušile smo travu. Isprva nam je bilo hladno, ali nakon nekog vremena tableta je počela djelovati i ošamutila nas. Cijelo je vrijeme ponavljao: 'Dušo moja, dušo moja… I mazio nas dok smo ležale. Rekao je da ga zovemo tatice. Bilo je gotovo pet ujutro kada smo se te prve noći vratile u svoju sobu i tada smo se složile da je on vrag. Ima tamnu dušu i ići će u pakao", izjavile su sestre

