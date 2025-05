Urušila se cesta usred noći: Rupetina je kao iz horor filma

U Istanbulu je došlo do urušavanja ceste u Sarıyeru, na staroj Büyükdere aveniji u Maslaku. Dogodilo se to u 2:41 sati tijekom građevinskih radova.

Po dojavi, na teren su upućene hitne službe. Dogodila se manja eksplozija, a uzrok je, piše Oksijen nakupljeni prirodni plin.

"To nije istina. Nije bilo eksplozije plina. Došlo je do urušavanja zida, a pritisak zemlje izazvao je naprezanje koje je dovelo do urušavanja", rekao je tamošnji zamjenik gradonačelnika Istanbula Nuri Aslan koji je tako čuo od policajaca.

Foto: Profimedia

Nitko nije ozlijeđen, a cesta je, zbog urušavanja i opasnosti, zatvorena za promet.

Načelnik općine Sarıyer Mustafa Oktay Aksu, kazao kako je građevinska dozvola na toj lokaciji već nekoliko puta obnavljana. "Posljednji put je obnovljena 2022. godine nakon promjene voditelja gradilišta. Dozvola vrijedi do 2027. godine, no već dugo vremena nema nikakvih radova", rekao je i dodao da će uskoro zatvoriti gradilište.

Foto: Profimedia

Sanacija ceste i infrastrukture, potrajat će, očekuje se, oko tjedan dana.

