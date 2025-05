Svatko ima svoj cvijet: Otkrijte koji je vaš i kakvu tajnu simboliku skriva

Veljača: Jaglac - On je jedan od prvih proljetnih cvjetova. Iako bi netko mogao pomisliti da je to "ruža", zapravo se radi o sasvim drugoj biljci. Često se za njega mislilo da ima čarobna svojstva, poput zaštite i ljubavi, a koristio se i kao simbol mnogih faza ženskog života, od djetinjstva do starije dobi.