Sunce izmamilo Karlovčane: Građani pohrlili na ulice grada, pogledajte tko je sve bio

Mirna i sunčana nedjelja izmamila je brojne Karlovčane na ulice grada, gdje su mnogi iskoristili dan za opuštenu šetnju, druženje i boravak na svježem zraku. Grad je bio ispunjen laganim ritmom, osmijesima i ugodnom atmosferom koja je savršeno pratila proljetni ugođaj.

Parkovi su oživjeli, djeca su uživala u igri, roditelji u trenucima odmora, a šetači u zelenilu koje Karlovac čini posebnim. Sunce, priroda i dobra energija spojili su se u idealan dan za bijeg od svakodnevice.

Bilo da je riječ o šetnji uz rijeku, kavi na terasi ili druženju u hladu drveća, ova nedjelja pokazala je ono najljepše lice grada. Kako je izgledala sunčana atmosfera u Karlovcu, pogledajte u našoj galeriji.

