Zbog pucnjave će sve ostati u sjeni! Večer prije svog važnog dana Prva dama htjet će što prije zaboraviti

Tijekom svečane večere dopisnika iz Bijele kuće u hotelu Washington Hilton sinoć je došlo do ozbiljnog sigurnosnog incidenta kada je muškarac pokušao probiti osiguranje, nakon čega je izbila pucnjava. Prema informacijama policije, došlo je do razmjene vatre između osumnjičenog i pripadnika Secret Servicea, a ispaljeno je više hitaca. U tom trenutku u dvorani se nalazilo više od 2000 uzvanika, među kojima Melania i Donald Trump. Nakon što su se začuli pucnjevi, nastala je panika: dio gostiju sklonio se ispod stolova, dok je osiguranje brzo reagiralo i evakuiralo predsjednika Trumpa i Prvu damu s pozornice.

Jedan agent je pritom ranjen, ali ga je spasio pancirni prsluk. Osumnjičeni je ubrzo savladan i uhićen na licu mjesta.

Loša je to bila uvertira za današnji dan, jer naime, Melania Trump upravo danas navršava 56 godina, a događaji koji su prethodili ovom danu nisu baš dali prostora za slavlje.