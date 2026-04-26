Svi pričaju o raju, ali je li baš sve idealno? Iz prve ruke, ovakav Vijetnam rijetko vidite

Život u inozemstvu često se idealizira, no iskustva ljudi pokazuju realniju sliku. U sklopu serijala 'Naši po svijetu' predstavljena je priča Vanje S. (36), digitalne nomatkinje koja je gotovo dva mjeseca provela u Vijetnamu. Putovanje je započela u Ho Chi Minh Cityju, a nastavila kroz Phu Quoc, Da Nang i An Bang, gdje je spojila rad i boravak uz more.

Vijetnam se pokazao vrlo povoljnim – od smještaja za nekoliko eura po noći do obroka koji u lokalnim restoranima stoje svega 2–4 eura. Vanja ističe važnost istraživanja izvan turističkih zona, gdje se može doživjeti autentična kultura, obiteljski način života i vrhunska lokalna kuhinja. Posebno su je oduševili ljudi, koje opisuje kao iznimno ljubazne i susretljive, kao i osjećaj sigurnosti tijekom cijelog boravka.

S druge strane, neka mjesta poput Phu Quoca nisu ispunila očekivanja zbog otpada i umjetnog dojma turističkih zona. Unatoč tome, iskustvo života i rada na daljinu, uz plažu i među putnicima iz cijelog svijeta, ostalo joj je iznimno pozitivno.

