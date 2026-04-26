FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIŠTA MI NIJE BILO JASNO'

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
×
Foto: Privatan album

Vanja je za Net.hr otkrila čari života u Vijetnamu: 'Cijena od 6,5 eura po noćenju je uključivala doručak u restoranu od istog vlasnika. Za doručak smo mogli birati između omleta, voćne plate, smoothija ili juhe Pho'

26.4.2026.
12:18
Bojan Terglav
Privatan album
VOYO logo
VOYO logo

Život u inozemstvu često izgleda idealno – ali je li doista tako? U Net.hr-ovom specijalu 'Naši po svijetu' donosimo priče ljudi koji su neko vrijeme proveli ili još žive u drugim zemljama i iz prve ruke upoznali njihove prednosti i mane. Svaki tjedan nova perspektiva i konkretna iskustva. Iz prve ruke saznajte kako izgleda svakodnevica u drugim zemljama diljem svijeta – bez uljepšavanja, iskreno i osobno. U novom nastavku donosimo Vanjinu priču koja nam je dočarala život u Vijetnamu...

"Provela sam tamo nešto manje od dva mjeseca. Na put sam krenula 28. siječnja, letjela sam za Ho Chi Minh City (bivši Saigon) i tamo sam bila sedam dana. Nakon toga sam išla na otok Phu Quoc i ostala 20-tak dana. Iduća destinacija bila je Da Nang u kojem sam bila sedam dana i posljednja destinacija bila je u blizini grada Hoi An, malo mjesto uz plažu An Bang", govori nam Vanja S. (36). Vanja je inače 'remote worker', takozvani digitalni nomad, te strastvena ljubiteljica putovanja, a ovo joj je bilo prvo solo putovanje u istočnu Aziju.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Navodi kako je razlog njezinog dolaska u Vijetnam bio ponajviše uživanje u toplom vremenu na plaži u zemlji koja je u usporedbi s Hrvatskom dosta povoljnija. "Gledala sam gdje mogu uživati na plaži, te sam obišla par mjesta koja su imala tu opciju", govori nam Vanja.

Cijene u Vijetnamu, dodaje Vanja, uglavnom su dosta povoljnije nego u Hrvatskoj.

"Na primjer, u An Bang odsjela sam u preslatkom hostelu blizu plaže, za 14 dana platila sam 93 eura (otprilike 6,5 eura po noćenju. Cijena je uključivala doručak u restoranu od istog vlasnika. Za doručak smo mogli birati između omleta, voćne plate, smoothija ili juhe Pho. Cijene u restoranima dosta variraju. Ukoliko se držiš turističkih ulica platit ćeš obrok 7-8 eura što je visoka cijena za tamošnje uvjete. Prednost ostanka na jednom mjestu duže vrijeme je što stigneš istražiti restorane i pronaći najbolje opcije. Nakon prvih 10-tak dana u Vijetnamu sam obroke plaćala 2-4 eura", govori Vanja.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

'Ne smijete prihvatiti njihovu cijenu'

Što se tiče općenito kupovine i koje su opcije najbolje, Vanja govori kako je ona najviše kupovala na noćnim tržnicama i općenito na tržnicama i otkriva zgodan trik - cjenkanje.

"Ne smiješ prihvatiti njihovu prvu cijenu. Čim se odmakneš, oni tu cijenu spuštaju. Čim sam naučila da cijene nisu fiksne, kupovala sam povoljnije. Čula sam da mnogi kupuju markiranu robu u Vijetnamu u većim gradovima npr. u Ho Chi Minhu jer se roba tamo i proizvodi, no ja nisam išla za tim. Kući sam se vratila sa suvenirima i suhim mangom", kaže nam Vanja.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Vanja govori kako je najbolje jesti u manjim restoranima koje uglavnom vode obitelji.

"Ono što sam primijetila u Vijetnamu je kad npr. šećete ulicom, većina trgovina i restorana su prizemlja obiteljskih kuća i možete vidjeti da cijela obitelj doprinosi i drži se zajedno - djeca često trčkaraju ispred trgovina, ruča se i večera ispred trgovine na malim plastičnim stolicama i uglavnom jedu svi zajedno. Najviše sam platila europsku hranu, primjerice pizza im je najčešće ima cijenu kao i kod nas, 8-12 eura", govori Vanja.

Od voća na tržnici, dodaje, uvijek se može naći marakuja, mango, papaja, banane, dragon fruit..., a Vanji je najfiniji bio mangosteen.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

"Od namirnica često koriste piletinu i svinjetinu, u kombinaciji s povrćem i rezancima. Svaka regija ima jela po kojima je poznata, a svakako najpoznatije jelo je juha Pho i sendviči Banh mi. Meni se dosta svidjelo i Cau Lao, jelo sa domaćim rezancima, svinjetinom i nečim hrskavim na vrhu, vjerojatno neka vrsta prženog kruha. No, moram priznat da sam najčešće jela veganski Pad Thai", otkriva nam Vanja.

Ljudi, sigurnost i hrana

Dala nam je zanimljiv odgovor na pitanje što ju je najviše oduševilo u Vijetnamu. "Ljudi su jako pristojni i uvijek nasmiješeni. Nisam doživjela ništa negativno od strane lokalaca. Gdje god sam bila, osjećala sam se dosta sigurno. Kako sama putujem, znala sam hodati sama u 1-2 ujutro gradom i osjećala sam se sasvim sigurnom. Hrana je baš raznovrsna i jako ukusna, a voće je puno okusa", govori Vanja. 

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Vanja se u Vijetnamu dosta služila taksijem, ali najviše - na motoru. U Vijetnamu imaju aplikaciju Grab, kao što je u Hrvatskoj Bolt ili Uber, a cijena je za par kilometara vožnje uvijek oko 1-1.5 eura.  

"Kad sam došla, prva dva dana sam se vozila autom jer je promet kaotičan u Ho Chi Minh Cityju i bilo me strah sjesti na motor. Nakon dva dana sam sjela prvi put na motor i od onda sam koristila Grab skoro svaki dan. Često mi nije bilo jasno kako nema sudara u prometu jer kad vidiš kako voze i koliko je vozila na cesti, kod nas bi već bilo više sudara. No oni se sporazumijevaju trubama, cijelo vrijeme u prometu čuješ da se trubi i ja u ta dva mjeseca nisam svjedočila niti jednoj jedinoj nesreći. Jednostavno se prepustiš i vjeruješ da će vozač odraditi svoje", govori Vanja. 

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Zanimljivo, najmanje ju je oduševilo mjesto na kojem je bila najduže - Phu Quoc. Vanja navodi kako je grad dosta razvikan na društvenim mrežama, predstavljaju ga kao mjesto za digitalne nomade, s predivnim plažama i turističkim atrakcijama.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

"Istina je, po meni, sasvim drugačija. Dosta je smeća na plažama i ako ne čiste često smeće se jako brzo nakupi. More mi, osim na par iznimnih mjesta, nije djelovalo kristalno plavo kakvim ga predstavljaju i općenito mi nije ostavilo dobar dojam. Phu Quoc ima nekoliko 'gradova duhova', a najveći je Sunset Town kojeg su izgradili po uzoru na europske gradove, ali kad prošećeš ulicama shvatiš da je većina stanova prazna i to daje baš neki čudan osjećaj. Iz Sunset Towna ide najduža žičara iznad mora na svijetu, prolazi iznad tri otoka i vodi do Aquaparka na trećem otoku, duga je nešto manje od 8 km. Osim žičare, sve se čini kao veliki zabavni park i djeluje umjetno. Dok se voziš po cestama isto se može vidjeti puno smeća, čak i pale smeće uz ceste i to sve baš kvari dojam. No ako s aerodroma uđeš na autobus i odveze te direktno u resort, ništa od ovog nećeš vidjeti i dojam će biti sasvim drugačiji", govori Vanja.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Kako izgleda rad 'od kuće' u Vijetnamu

Vanja se u Vijetnam nije toliko družila s lokalnim stanovništvom koliko s putnicima koji su odsjedali u hostelima, iz raznih zemalja svijeta. Lokalci su, navodi Vanja, uglavnom bili vlasnici 'homestay' objekata gdje sam najčešće odsjedala i bili su jako ljubazni i uvijek joj pomagali s organiziranjem izleta ili savjetima gdje pojesti ukusnu lokalnu hranu.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

S obzirom da je Vanja radila za vrijeme svog boravka u Vijetnamu, zamolili smo je da nam opiše kako je izgledao jedan njezin radni dan.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

 

"Probudila bih se oko 9 sati i otišla na doručak u lokalni veganski restoran. Nakon doručka, spremam se na plažu do koje imam tri minute pješke. Plaža je pješčana, sa suncobranima i ležaljkama za 1,5 eura cijeli dan. Na plaži sam znala popiti najomiljeniju kavu - coconut coffee. Nakon plaže, oko 13 sati, odlazim u hostel i pripremam se za posao. Radila sam po našem vremenu od 8 do 16, po njihovom od 14 do 22. Posao se uglavnom sastoji od pisanja mailova i pokojeg poziva. Dan uglavnom prolazi okružen drugim putnicima koji isto rade iz hostela. Pred kraj radnog vremena svi bi se okupili u dnevnom boravku hostela i planirali što ćemo sa ostatkom večeri. Mogu reći da sam svakako iskoristila svo vrijeme koje sam imala na raspolaganju", govori Vanja.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album
Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Najdraža kava s kokosom

Dolazimo do kafića i raznim vrstama kave po kojima je Vijetnam poznat. "Kako sam radila remote, često sam bila u potrazi za novim mjestom gdje ću provesti dan. Kako su poznati po kavama, isprobavala sam skoro sve opcije koje su se nudile i najdraža mi je bila kava s kokosom, tzv. coconut coffee. Realno, ovo je više desert nego kava, ali nema veze. Inače, oni u kave češće stavljaju kondenzirano mlijeko nego obično, a od nešto drugačijih kava svidjela mi se slana kava i kava s Baileysom.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album
Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album
Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

'Vozač busa me tražio da se izujem i stavim ciepele u vrećicu'

Na pitanje koliko je mjesečno potrebno za jedan pristojan život u Vijetnamu, a da se ne oskudijeva u ničemu, Vanja navodi: 'Ako si backpacker i nemaš problema s odsjedanjem u hostelu, rekla bih da je mjesečno dovoljno 500-600 eura'. Riječ je o nekakvoj prosječnoj plaći u Vijetnamu.

Ono što će Vanja svakako posebno pamtiti je njezina prva rezervacija autobusne karte.

"Odlučila sam putovati na radni dan i raditi iz autobusa, da ne gubim vikend na putovanje između dva grada. Kupila sam kartu na šalteru, a vožnja je trajala šest sati. Ulazim u bus i vozač traži da se izujem i stavim cipele u vrećicu. Ništa mi nije jasno, ali radim kako mi kaže. Krećem do svog mjesta i shvatim da se autobus sastoji od tri reda kreveta na kat, s prolazom toliko uskim da jedva prolazim. Krevet je toliko malen i uzak da me uhvatila nervoza. U sjedećem položaju ne mogu se niti ispraviti, glava mi dotiče gornji krevet. Sve u svemu, vožnju sam preživjela, a sljedeći put kad sam išla na duži put rezervirala sam VIP bus s krevetima koji su bili 'normalne veličine', govori Vanja s osmijehom na licu.

Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album
Ovdje noćenje košta 6,5 eura! 'Vozač busa me tražio da izujem cipele i spremim ih u vrećicu'
Foto: Privatan album

VijetnamNaši Po SvijetuPutovanjaVanja SekulićPhu QuocHo Chi Minh CityDa NangHoi An
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike