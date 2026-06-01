Počinje operacija 'Jarunski most': Dug 625, širok 38 metara s četiri trake, tramvajem...

Grad Zagreb raspisao je projektni natječaj za idejno rješenje Jarunskog mosta, investicije procijenjene na iznos do 140 milijuna eura bez PDV-a, čime je pokrenut postupak realizacije prvog novog Savskog mosta na zapadu grada nakon 45 godina, čiji se početak gradnje očekuje 2028. godine.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević poručio je da je riječ o jednom od najvažnijih razvojnih projekata Zagreba u idućim godinama.

"Osim što će rasteretiti promet na zapadu grada, Jarunski most će donijeti novu tramvajsku vezu između Trešnjevke i Novog Zagreba, bolje povezati velike gradske kvartove te otvoriti nove mogućnosti razvoja prostora uz Savu“, poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Prema planu, most će biti dug 625, a širok 38 metara te će imati četiri prometne trake, tramvajsku prugu, biciklističke staze i pješačke koridore.

Njegovom izgradnjom očekuje se rasterećenje Jadranskog mosta i prometnih pravaca na zapadnom ulazu u grad, uključujući Zagrebačku aveniju, Horvaćansku i Savsku cestu te rotor Remetinec. Most bi također trebao poboljšati prometnu povezanost buduće Nacionalne dječje bolnice i Sveučilišne bolnice u Blatu.

Grad je ranije imenovao deseteročlani ocjenjivački sud sastavljen od stručnjaka iz područja građevinarstva, prometa, arhitekture i urbanizma, a oni su:

Zlatko Šavor, dipl. ing. građ.,

Darko Ivanušić, mag, ing aedif.,

Mario Uroš, dipl. ing. građ.,

Marko Šoštarić, dipl. ing. prometa,

Leo Modrčin, dipl. ing. arh.,

Luka Korlaet, dipl. ing. arh.,

Marko Velzek, dipl. ing. prometa,

Melinda Andrijić, dipl. ing. građ.,

Azra Sarić, mag. ing. aedif.,

Nives Mornar, dipl. ing. arh.

Njihova zadaća je odabrati rješenje koje će, uz prometnu funkcionalnost, postati i novo prepoznatljivo obilježje Zagreba.

Procijenjena maksimalna vrijednost projekta iznosi 140 milijuna eura bez PDV-a, pri čemu ocjenjivački sud može odabrati i rješenje manje vrijednosti. Iz Grada navode da su imovinsko-pravni odnosi za most riješeni, dok su za dio trase produžene Vrapčanske ulice još u tijeku postupci izvlaštenja i druge pravne procedure.

Nakon završetka natječaja s autorom odabranog rješenja planira se sklopiti ugovor za izradu idejnog projekta potrebnog za ishođenje lokacijske dozvole, a početak radova očekuje se sredinom 2028. godine.