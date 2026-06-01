IGRA CHEFOVA

Posljednji korak prije polufinala: Emocije na maksimumu i obiteljski izazov

Foto: Voyo

Uoči polufinala kulinarskog natjecanja, kandidati ulaze u najosobniji i emocionalno najintenzivniji izazov dosad. Ovo je posljednja timska borba prije završnice — kuhanje za vlastite obitelji i najbliže, gdje se ne ocjenjuju samo tehnika i okus, nego i emocija koja stoji iza svakog jela.

Timski izazov: kuhanje za najbliže uz priče iz života

U ovom zadatku kandidati imaju 75 minuta i nemaju pomoć šefova. Sve odluke — od koncepta do izvedbe — donose sami, pod pritiskom vremena i emocija. U kuhinji vlada posebna atmosfera — mješavina nostalgije, pritiska i želje da se impresioniraju oni koji ih najbolje poznaju. Ovdje se ne kuha samo za pobjedu, nego i za priznanje onih koji ih prate od samog početka.

Odluka publike: kušanje naslijepo

Nakon kuhanja, slijedi neobičan i napet trenutak — publika kuša jela naslijepo, bez znanja tko je što pripremio, nema boja tanjura. Ovaj sustav eliminira predrasude i stavlja fokus isključivo na okus, emociju i izvedbu. Pobjednik timskog izazova nije samo onaj tko je tehnički najbolji, nego onaj čije je jelo najviše 'pogodilo' publiku.

Eliminacijski izazov: obiteljski izbor namirnica

Nakon timskog dijela, natjecanje ulazi u još osobniju fazu. Troje natjecatelja odlazi u eliminacijski izazov gdje ih namirnice koje su za njih odabrali članovi obitelji. Svaka namirnica nosi simboliku — uspomene, poruke ili osobne preferencije njihovih najbližih. U samo 60 minuta kandidati moraju osmisliti i pripremiti jelo koje ne samo da koristi dobivene sastojke, nego i pokazuje njihovu kulinarsku zrelost. Ovdje više nema skrivanja iza tima — sve ovisi o individualnoj snalažljivosti, kreativnosti i sposobnosti rada pod pritiskom.

Foto: Voyo

Tko je spreman za polufinale? Show 'Igru chefova' gledaj od nedjelje do utorka 24 sata prije svih na Voyo, a na RTL-u u terminu od 21:15 od ponedjeljka do srijede.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
