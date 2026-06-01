Užas kod Trogira: Gol se samozadovoljavao pred ženom na plaži, sud ga pustio na slobodu

Splitsko-dalmatinska policija je uhitila muškarca (43) koji se u petak oko podneva potpuno gol samozadovoljavao na plaži u mjestu Poljica kod Trogira.

Okrivljenik, inače Hrvat koji radi u inozemstvu, u automobilu njemačkih registracija parkirao je uz ulicu, otprilike na pet metara udaljenosti od žene koja se tada nalazila na plaži.

Potpuno gol sjedio je u autu s otvorenim vratima, okrenuo se prema njoj dok je u ruci držao spolni organ te se počeo samozadovoljavati gledajući u njezinom smjeru.

Pušten na slobodu...

"Takvim ponašanjem okrivljenik je na naročito drzak i nepristojan način na javnom mjestu vrijeđao i omalovažavao moralne osjećaje građana te uznemirio i povrijedio oštećenu, čime je ostvario obilježja prekršaja iz članka 14. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira", navodi splitsko-dalmatinska policija u priopćenju u ponedjeljak.

Policajci su ga pronašli i uhitili te ga uz optužni prijedlog doveli na sud, kojem su predložili da mu se odredi zadržavanje i kazna zatvora u trajanju od 30 dana.

Međutim, sud ga je pustio na slobodu.