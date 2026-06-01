JEDAN UHIĆEN /

Drama u Velikoj Gorici: Napali i opljačkali ljude u kafiću, ukrali im i odjeću

Foto: Ilustracija/Zeljko Hladika/PIXSELL

1.6.2026.
11:33
Erik Sečić
Više nepoznatih osoba u nedjelju ujutro verbalno i tjelesno je napalo i orobilo skupinu ljudi u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici kneza Branimira u Velikoj Gorici.

Drama je počela oko 10 sati, a nakon napada, počinitelji su im i uzeli odjevne predmete, novčanik i drugo, javlja zagrebačka policija.

Tri osobe; dvojica Hrvata (28, 52) i jedan državljanin SAD-a (39) zadobili su lakše tjelsne ozljede.

Jedna osoba privedena 

Policija je navečer u nedjelju ušla u trag jednoj osobi koja se dovodi u vezu s napadom i razbojništvom. Priveli su je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nastavlja se utvrđivanje svih detalja i potraga za ostalim počiniteljima.

Velika GoricaRazbojništvoPolicija
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
