Drama u Velikoj Gorici: Napali i opljačkali ljude u kafiću, ukrali im i odjeću

Više nepoznatih osoba u nedjelju ujutro verbalno i tjelesno je napalo i orobilo skupinu ljudi u jednom ugostiteljskom objektu u Ulici kneza Branimira u Velikoj Gorici.

Drama je počela oko 10 sati, a nakon napada, počinitelji su im i uzeli odjevne predmete, novčanik i drugo, javlja zagrebačka policija.

Tri osobe; dvojica Hrvata (28, 52) i jedan državljanin SAD-a (39) zadobili su lakše tjelsne ozljede.

Jedna osoba privedena

Policija je navečer u nedjelju ušla u trag jednoj osobi koja se dovodi u vezu s napadom i razbojništvom. Priveli su je u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Nastavlja se utvrđivanje svih detalja i potraga za ostalim počiniteljima.