Skoro svaki drugi Hrvat lani je uzeo knjigu u ruke: Evo koja ih je najviše oduševila i zašto

Hrvati se mogu pohvaliti jednim uspjehom. 44 posto njih je prošle godine pročitalo barem jednu knjigu. To je porast od 6 posto u odnosu na godinu ranije. Podaci su predstavljeni na otvaranju 15. Noći knjige, koja se danas na Svjetski dan knjige, održava diljem Hrvatske. Bit će to najmasovnija domaća kulturna manifestacija s više od tisuću prijavljenih programa u gotovo 300 hrvatskih mjesta i gradova.

"Ja svima želim da uživaju u čitanju svih knjiga, neka ih posuđuju i neka prolaze kroz te stranice. One ih mogu miriti, ali isto i potaknuti na različita razmišljanja i različite unutrašnje doživljaje i naravno, različite stavove prema svijetu", rekla je Sunčica Ostojić, ravnateljica Knjižnica grada Zagreba.

"Ja se nadam da ćemo imati kontinuirane pozitivne trendove, to je najvažnije, a ministarstvo i vlada će nastaviti ulagati u sve segmente knjižnog lanca, a naravno posebno u promociju čitanja", nadodala je ravnateljica Ostojić.

A u našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Koja vas je knjiga u posljednje vrijeme oduševila i zašto?"

Evo nekoliko vaših odgovora:

Marina: "Cijeli serijal "Igre gladi" Suzanne Collins. Nisam znala da će mi se toliko svidjeti. Nekoliko mjeseci nakon čitanja opet razmišljam o serijalu i kako ću ga ubrzo opet pročitati", rekla je Marina, dok je Jelenko ispričao: ""Robinson Crusoe". U petom razredu sam pročitao i bilo je dovoljno da shvatim da postoje ljudožderi među nama i životinje koje ti mogu biti najbolji prijatelj".

"Knjige autorice Freide McFadden. Kakvu ta književnica ima maštu, svaka joj čast. Taman kad pomisliš da je u knjizi jedan krivac na kraju ipak saznaš da je netko drugi kriv", kaže Ana.

"Roman "Dječak u prugastoj pidžami". Dvije čiste, nevine duše u vihoru zla. Emotivna, topla, ljudska priča o besmislu mržnje. Neočekivana, bolna završnica", objasnila je Lorina.