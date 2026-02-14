Dominantni šefovi, loši dečki, kauboji, mafijaši: Nećete vjerovati kakvi romani 'pale' Hrvate

Ljubavni romani su uz kriminalističke koji ih slijede, najtraženiji i posuđivaniji žanr u Knjižnicama grada Zagreba, a prema izjavama knjižara drže i konstantu u prodaji. U trendu su ljubavni romani s više erotskih elemenata kao i podžanr romantični fantasy tzv. romantasy.

"U Hrvatskoj se godišnje proizvede oko pet tisuća knjiga. U taj broj uključeni su i udžbenici, koji čine oko 10 posto ukupne produkcije. Književnost, odnosno beletristika, u koju spadaju i ljubavni romani, prema gruboj procjeni čini oko 40 posto ukupne produkcije", kaže predsjednik Zajednice nakladnika i knjižara Hrvatske gospodarske komore Slavko Kozina.

Dodaje da je takva podjela nezahvalna jer se pod beletristikom podrazumijevaju različiti žanrovi, ali se može reći da su ljubavni romani među dominantnijima, tim više što i dio ostale književne produkcije sadrži elemente ljubavi kao tematski motiv.

Erotika u prvom planu

Kozina kaže da ljubavni romani, prema informaciji knjižara drže konstantu u prodaji. "Ono što je zanimljivo je da je u zadnjih desetak godina diverzificirano više podžanrova 'ljubavnog romana' gdje, osim klasičnog, raste prodaja erotskih ljubavnih tema. Revoluciju je definitivno unio roman 'Fifty Shades of Grey' ili u prijevodu '50 nijansi sive', a tu se nalazi i strip, foto-monografije tj. luksuzne knjige slične tematike - coffee table books", rekao je Kozina.

"U prošlosti se više čitalo 'nevinije' ljubavno štivo, uglavnom bez dodira i uz mnoštvo pogleda, eventualno pokoji poljubac. Dogodovštine Bridget Jones označile su prvi pomak na sceni ljubavnih romana u devedesetima, a prije desetak godina došlo je do zaokreta u pravcu tzv. soft-porn ili mommy porn, za što je okidač bio izlazak prve knjige serijala '50 nijansi'", kaže knjižničarska savjetnica Ivana Faletar Horvatić iz Knjižnice grada Zagreba.

Objašnjava da se taj trend nastavlja i danas kada se kao glavni likovi cijene dominantni šefovi ili loši dečki koji su zapravo dobri u duši. "No, velik dio čitatelja i dalje cijeni nježne i suptilne prikaze romansi 'običnih' ljudi ili romanse smještene u prošlost", dodaje.

'Ažurno prate...'

Faletar Horvatić kaže da su čitateljice ljubavnih romana jako aktivne te da je najpopularnije i najtraženije ono što je najnovije jer su one sve starije naslove pročitale. "Vrlo ažurno prate mrežne stranice izdavača koji izdaju ljubavne romane i grupe na društvenim mrežama u kojima čitateljski klubovi ili pojedinci objavljuju informacije i recenzije pojedinih naslova", kaže.

Strani autori su svakako čitaniji od domaćih što su Hini potvrdili i neki od izdavača. Faletar Horvatić dodaje da nije neobično ni da domaći autori, tj. autorice uzmu strani pseudonim upravo iz tog razloga.

Što se tiče stranih autora, knjižničari često čuju imena poput: Julia Caplin, Julia Quinn, Ana Huang, Vi Keeland, Soraya Lane, Coleen Hoover, Freida McFadden. Od domaćih autora najviše se posuđuju naslovi Marije Jurić Zagorke, Inne Moore, Ine Špiček, Terre Blaine, Carly Cesaire.

Prinčevi, vikonti, kauboji, mafijaši

Marko Hajdur iz Mozaik knjige kaže da godišnje objave oko 20 ljubavnih romana stranih autorica, od kojih su većinom naslovi iz serijala koje već domaća publika vrlo rado čita.

Otkrio je i koji se naslovi ili autori u tom žanru trenutačno najbolje prodaju. "Ljubavne romane možemo podijeliti u nekoliko kategorija tzv. podžanrova. Kada govorimo o povijesnim romanima gdje dominira ljubav na dvoru ili među plemstvom tu je definitivno bila i ostala broj jedan Julia Quinn, autorica 'Bridgertona'."

"Osim povijesnih tu su i ljubavni romani koji sadrže malo eksplicitnije scene seksa, a tu vrh čvrsto drži H. D. Carlton i L. J. Shen. 'Adeline: Opsesija' autorice H. D. Carlton bio je prvi dark romance naslov objavljen na našem tržištu. Upravo naslovi iz žanra mračne romanse dobivaju i svoja druga i treća izdanja u rekordnom roku", kazao je.

Komentirao je i promijene u interesu čitatelja za ljubavne romane u posljednjih 10–20 godina.

"Primjećujemo da interes za ljubavnim romanima raste iz godinu u godinu, kao i da se mijenja uzrast koji poseže za takvim romanima. Prije su takvi naslovi bili rezervirani za čitateljice iznad 25. godine, ali u posljednje vrijeme, pogotovo od pojavljivanja mračnih ljubavnih romana za takvim naslovima potražnja je velika među mlađima do 25."

"Također, prije 10 godina najprodavaniji su bili romani čija se radnja odvijala za vrijeme I. ili II. svjetskog rata ili među prinčevima, vikontima i ostalim članovima plemstva, ali u posljednjih pet godina se u ljubav upliću kauboji, mafijaši, lopovi i drugi akteri koji nisu više članovi aristokracije. Često je takva ljubav za naše protagonistice i fatalna", kazao je Hajdur.

Utjecaj društvenih mreža

Nikolina Terzić iz izdavačke kuće Znanje kaže da većinu njihovih izdanja ljubavnih romana čine prijevodi stranih autora, jer čitatelje zanimaju međunarodni bestseleri i globalni trendovi. Među najprodavanijima je roman "Kafić koji miriše na medenjake", koji je odmah po izlasku na Interliberu 2025. postao jedan od najtraženijih naslova i i dalje bilježi snažnu prodaju.

"Među najprodavanijim naslovima su i oni koji popularnost grade zahvaljujući preporukama na platformi TikTok, osobito unutar zajednice BookTok. Među njima su ljubavni roman 'Na tankom ledu' Hanne Grace i romantični fantasy naslov 'Sudbina ispisana krvlju'", navela je.

Terzić ističe da su povijesni ljubavni romani i danas popularni, a dodatno ih populariziraju serije poput "Bridgertona".

"Zadnjih godina, kako se mijenjaju generacije, tako se i mijenjaju i stapaju žanrovi, pa su danas izrazito popularni tzv. romantasyji, odnosno romantični fantasy romani u kojima su prisutne i ljubavne scene, koje dosad za taj žanr nisu bile karakteristične. "Traže se knjige u kojima se pojavljuju ljubavne scene i odnosi poput ‘enemies to lovers’ (od neprijatelja do ljubavnika) koji je uz zabranjenu ljubav oduvijek bio najpopularniji trop ljubavnih romana.“, kaže.

Dodaje da su popularni i tropovi ‘friends to lovers’ (od prijatelja do ljubavnika), osobito u tinejdžerskim romanima, a izrazitu popularnost imaju i romani koji se pojavljuju na Booktoku i privlače sve mlađu publiku (tinejdžere i tinejdžerice) temama iz srednje škole, sportskih klubova.

"Bilježi se i rast interesa za ljubavne romane s izraženijom erotskom komponentom, osobito među mlađom odraslom publikom", kaže Terzić.

