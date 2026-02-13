Od svinje do crnih rezanaca: Ovo su najčudniji običaji za Valentinovo na svijetu

Dok se izlozi trgovina pune crvenim ružama, bombonijerama u obliku srca i plišanim medvjedićima, većina svijeta priprema se za proslavu Valentinova na prilično predvidljiv način.

No, dan posvećen ljubavi ne izgleda svugdje isto. Diljem planeta postoje običaji koji su toliko neobični, smiješni ili bizarni da bi svetom Valentinu vjerojatno zavrtjeli glavom.

Od svinja koje simboliziraju požudu do crnih rezanaca za samce, ovi rituali pokazuju da se ljubav može slaviti na bezbroj maštovitih načina.

Njemačka: Svinja kao simbol sreće i požude

Zaboravite na golubice i kupide. U Njemačkoj je neočekivani simbol Valentinova svinja. Ova životinja ne predstavlja samo sreću, već i požudu, pa je postala popularan dar među zaljubljenima.

Parovi si tako razmjenjuju minijaturne figurice svinja, čokoladne svinje ili čestitke s motivima ovih životinja u romantičnim pozama. Uz to, neizostavan dio proslave su i golemi medenjaci u obliku srca, poznati kao Lebkuchenherz, na kojima su ispisane slatke poruke.

Foto: Shutterstock

Japan: Čokoladna hijerarhija i darovi iz obveze

U Japanu je 14. veljače dan kada isključivo žene daruju muškarce, no postoji strogi čokoladni protokol. Postoje dvije glavne vrste čokolade: Giri-choco ("čokolada iz obveze") daruje se muškim kolegama, poznanicima i šefovima, isključivo iz pristojnosti.

S druge strane, Honmei-choco ("čokolada istinskih osjećaja") rezervirana je za dečke, muževe ili muškarca prema kojem žena gaji romantične osjećaje. Muškarci imaju priliku uzvratiti darove točno mjesec dana kasnije, 14. ožujka, na takozvani "Bijeli dan".

Južna Koreja: Crni rezanci za slomljena srca

Južna Koreja podigla je proslavu ljubavi na potpuno novu razinu, slaveći je svakog četrnaestog u mjesecu. No, najzanimljiviji je "Crni dan", 14. travnja.

Toga dana, samci koji nisu dobili darove ni za Valentinovo ni za Bijeli dan, odijevaju se u crno i okupljaju kako bi zajedno jeli jajangmyeon, korejske rezance u gustom umaku od crnog graha. Ovaj ritual je duhovit način "oplakivanja" ili, ovisno o perspektivi, ponosnog slavljenja samačkog statusa.

Wales: Drvene žlice kao dokaz ljubavi

Umjesto Valentinova, Velšani 25. siječnja slave Dan svete Dwynwen, zaštitnice zaljubljenih. Njihov tradicionalni dar daleko je od uobičajenog. Riječ je o ručno izrezbarenim drvenim žlicama, poznatim kao lovespoons.

Ovaj običaj potječe još iz 17. stoljeća, kada su mladići rezbarenjem pokazivali svoje vještine i ozbiljne namjere prema djevojci. Svaki izrezbareni simbol ima značenje: potkova donosi sreću, ključ simbolizira ključeve muškarčevog srca, a kotač znači da će on naporno raditi za svoju odabranicu.

Danska: Anonimne pjesme i uskrsna jaja

U Danskoj se umjesto crvenih ruža daruje prešano bijelo cvijeće, najčešće visibabe. No, još je šarmantniji običaj slanja gaekkebreva, odnosno šaljivih anonimnih pjesama.

Muškarac piše duhovitu rimu na zamršeno izrezanom papiru i potpisuje je točkicama, pri čemu svaka točkica predstavlja jedno slovo njegova imena. Ako primateljica pogodi tko je pošiljatelj, za Uskrs će od njega dobiti jaje. Ako ne pogodi, ona duguje jaje njemu.

Foto: Shutterstock

Filipini: Ljubav na veliko na masovnim vjenčanjima

Na Filipinima je Valentinovo najpopularniji dan za vjenčanja, ali ne bilo kakva. Tisuće parova okupljaju se na masovnim ceremonijama koje se često održavaju na stadionima, u trgovačkim centrima ili drugim javnim prostorima.

Ove događaje nerijetko sponzorira vlada kako bi pomogla parovima koji si ne mogu priuštiti raskošnu proslavu. Stotine, a ponekad i tisuće parova, istovremeno izgovaraju svoje zavjete, stvarajući jedinstven i spektakularan prizor.

Južnoafrička Republika: Srce doslovno na rukavu

Izraz "nositi srce na rukavu" u Južnoafričkoj Republici shvaća se doslovno. Slijedeći tradiciju nadahnutu drevnim rimskim festivalom Luperkalija, mlade žene na Valentinovo na rukav svoje odjeće prišiju ili pribadačom pričvrste papirić s imenom svoje simpatije.

Na taj način, ne samo njihova simpatija, već i cijela zajednica saznaje tko je osvojio njihovo srce.

Francuska: Zabranjena 'lutrija ljubavi'

Danas poznata kao zemlja romantike, Francuska je nekoć imala prilično kaotičan i nimalo romantičan običaj nazvan loterie d'amour (lutrija ljubavi).

Samci bi se okupili u kućama koje su gledale jedna na drugu te bi se dozivali kroz prozore dok se ne bi uparili. Međutim, ako muškarac ne bi bio zadovoljan odabranom ženom, mogao ju je jednostavno napustiti.

Odbijene žene kasnije bi se okupile oko velike lomače, gdje su spaljivale slike muškaraca koji su ih odbili, uz glasne uvrede i psovke. Običaj je postao toliko nasilan da ga je francuska vlada na kraju zabranila.

Slovenija: Gledanje ptičjih vjenčanja

U Sloveniji se sveti Valentin smatra jednim od svetaca proljeća. Prema starom narodnom vjerovanju, ptice se "žene" ili zaručuju upravo na taj dan.

Kako bi svjedočili tom romantičnom događaju u prirodi, ljudi su tradicionalno morali hodati bosi kroz polja, koja su u veljači često još bila smrznuta. Danas je proslava ljubavi uglavnom prebačena na Gregorjevo, 12. ožujka, kada je vrijeme ipak nešto ugodnije.

Estonija i Finska: Dan posvećen prijateljima

Ako ste slobodni i ne volite pritisak Valentinova, Estonija i Finska su idealne destinacije za vas. Tamo se 14. veljače ne slavi romantična ljubav, već prijateljstvo.

U Estoniji se taj dan zove Sõbrapäev, a u Finskoj Ystävänpäivä, što u prijevodu znači "Dan prijatelja". Ljudi razmjenjuju čestitke i darove ne samo s partnerima, već i s prijateljima, obitelji i susjedima, čineći ga inkluzivnim praznikom u kojem nitko nije izostavljen.