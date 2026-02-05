Ako ste vi i partner na ovom popisu, zaboravite brak! Ovi znakovi osuđeni su na propast

Dok se mnogi parovi pripremaju proslaviti Svjetski dan braka, koji se obilježava druge nedjelje u veljači, a ove godine pada na osmi veljače, astrologija nudi zanimljiv uvid u dinamiku partnerskih odnosa.

Iako ljubav ne poznaje pravila, a svaka je veza priča za sebe, zvijezde sugeriraju da određene kombinacije horoskopskih znakova nailaze na znatno veće izazove u održavanju dugoročne harmonije. Brak, kao zajednica koja zahtijeva kompromis, strpljenje i duboko razumijevanje, za neke je parove poput plovidbe nemirnim morem.

Astrološka kompatibilnost puno je složenija od samog Sunčevog znaka i ovisi o cjelokupnoj natalnoj karti, no temeljne energije pojedinih znakova često se sudaraju na način koji dugoročno postaje iscrpljujuć.

Elementi poput vatre, vode, zemlje i zraka, kao i urođene potrebe svakog znaka, stvaraju kombinacije koje, unatoč početnoj privlačnosti, teško pronalaze zajednički jezik. U nastavku istražujemo četiri astrološka para čije temeljne razlike predstavljaju gotovo nepremostive prepreke na putu do bračne sreće.

Ovan i rak: Sudar vatre i vode

Na prvi pogled, strastveni ovan i nježni rak mogu osjetiti snažnu privlačnost. Međutim, njihov zajednički život često nalikuje pokušaju miješanja vatre i vode.

Ovan, kojim vlada ratnički Mars, karakterno je impulzivan, izravan i uvijek u potrazi za akcijom. Njegova energija je eksplozivna i usmjerena prema van.

S druge strane, rakom vlada Mjesec, što ga čini izrazito emotivnim, osjetljivim i usmjerenim na stvaranje sigurnog obiteljskog gnijezda. Njegova najveća potreba je osjećaj emocionalne sigurnosti i stalna potvrda ljubavi.

U braku, ovaj temeljni sukob priroda postaje očit. Ovan rakovu potrebu za bliskošću i stalnim izljevima nježnosti može doživjeti kao gušenje i ograničavanje slobode. Rak se, pak, lako osjeća povrijeđeno ovnovom brutalnom iskrenošću i nedostatkom takta, doživljavajući njegovu neovisnost kao emocionalnu hladnoću.

Dok ovan želi rješavati probleme odmah i glasno, Rak se povlači u svoj oklop, što ovna dodatno frustrira. Njihov brak zahtijeva nadljudski napor kako bi se premostio jaz između impulzivnosti i potrebe za sigurnošću.

Bik i vodenjak: Sukob tradicije i bunta

Ovo je spoj dvaju fiksnih znakova, što znači da su oboje tvrdoglavi i nepopustljivi, no njihovi životni ciljevi potpuno su suprotni. Bik, kao zemljani znak kojim vlada Venera, teži stabilnosti, rutini, materijalnoj sigurnosti i tjelesnim užicima.

On je graditelj koji cijeni tradiciju i udobnost vlastitog doma. Vodenjak je, nasuprot tome, zračni znak pod utjecajem nepredvidljivog Urana.

On je vizionar, buntovnik i humanist koji prezire pravila, rutinu i bilo kakav oblik sputavanja. Njegova najveća vrijednost je individualna sloboda.

Kada se nađu u braku, njihove razlike postaju izvor stalnih tenzija. Bik sanja o mirnim večerima uz kamin i ulaganju u nekretnine, dok Vodenjak želi mijenjati svijet, okružiti se ekscentričnim prijateljima i živjeti život bez plana.

Bikovu potrebu za predvidljivošću Vodenjak vidi kao dosadnu i ograničavajuću, dok vodenjakova nekonvencionalnost i emocionalna distanca u biku izazivaju dubok osjećaj nesigurnosti. Njihov odnos je vječna borba između želje za sigurnim utočištem i potrebe za otvorenim horizontima.

Blizanci i škorpion: Između površnosti i dubine

Spoj znatiželjnog blizanca i intenzivnog škorpiona jedan je od najkompleksnijih u Zodijaku. Blizanac, vladar komunikacije i druženja, lepršav je, šarmantan i mentalno agilan.

Njegov pristup životu je zaigran, a emocionalno se ne veže lako. Škorpion je njegova potpuna suprotnost. Kao vodeni znak kojim vladaju Mars i Pluton, on traži apsolutnu predanost, duboku emocionalnu i duhovnu povezanost te potpunu odanost. Njegov svijet je svijet skrivenih strasti, tajni i intenzivnih osjećaja.

U bračnoj zajednici, škorpionova posesivnost i ljubomora često su nepodnošljive za slobodoumnog blizanca, koji voli flert i druženje. Blizančeva sklonost promjenama i nedosljednost u škorpionu bude najdublje strahove i nepovjerenje.

Dok blizanac želi razgovarati o svemu i svačemu na lagan način, škorpion teži dubokim, transformirajućim razgovorima i potpunom spajanju s partnerom.

Blizanac se osjeća zarobljeno pod škorpionovim intenzivnim pogledom, a škorpion se uz blizanca osjeća usamljeno i neshvaćeno.

Lav i jarac: Borba ega i discipline

Kralj Zodijaka, vatreni lav, i ambiciozni zemljani jarac, dva su snažna znaka čiji se životni stilovi i prioriteti rijetko poklapaju. Lav, kojim vlada Sunce, želi biti u centru pažnje, obasipan pohvalama i ljubavlju.

On je velikodušan, dramatičan i voli uživati u luksuzu i zabavi. Jarac je, s druge strane, podanik strogog Saturna. Fokusiran je na naporan rad, disciplinu, status i dugoročne ciljeve. Njegov pristup životu je praktičan, ozbiljan i često asketski.

U braku, jarac može smatrati lavovu potrebu za pažnjom i trošenjem novca djetinjastom i neodgovornom. Svojom ozbiljnošću i posvećenošću poslu može nehotice "ugasiti" lavov urođeni sjaj.

Lav će se, s druge strane, uz suzdržanog jarca osjećati emocionalno zapostavljeno, nevoljeno i kritizirano. Dok lav želi strastvenu romansu ispunjenu velikim gestama, jarac ljubav pokazuje kroz djela, pružajući stabilnost i sigurnost, što lavu često nije dovoljno. Njihov odnos postaje borba između želje za užitkom i osjećaja dužnosti.