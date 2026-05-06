Najveća njemačka aviokompanija očekuje dodatne troškove od 1,7 milijardi eura

Najveća njemačka zrakoplovna kompanija Lufthansa očekuje da će ove godine imati 1,7 milijardi eura dodatnih troškova zbog goriva u uvjetima sukoba na Bliskom istoku koji izaziva velike poteškoće.

U rezultatima poslovanja za prvi kvartal objavljenima u srijedu, izvijestila je da je 80 posto svog mlaznog goriva pokrila osiguranjem. Njemački avioprijevoznik očekuje da će u ovoj godini imati dodatne troškove goriva od 1,7 milijardi eura, koje planira nadoknaditi mjerama uštede troškova i povećanjem prihoda od prodaje karata.

Lufthansa je izvijestila da je u prvom kvartalu imala operativni gubitak prije oporezivanja i kamata (prilagođeni EBIT) od 612 milijuna eura, što je za 110 milijuna eura manji gubitak u odnosu na isto razdoblje lani. Istodobno je povećala prihode za osam posto, na 8,7 milijardi eura.

"U prvom tromjesečju značajno smo poboljšali financijske rezultate u odnosu na prethodnu godinu. No, aktualna kriza na Bliskom istoku, u kombinaciji s rastućim troškovima goriva i operativnim ograničenjima, predstavlja goleme teškoće za svijet u cjelini, za globalni zračni promet, a i za našu tvrtku. Međutim, otporni smo u svojoj sposobnosti da apsorbiramo te utjecaje", rekao je izvršni direktor Lufthanse Carsten Spohr.

Europa se suočava s krizom mlaznog goriva zbog aktualne blokade Hormuškog tjesnaca. Šef Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatih Birol upozorio je prošlog mjeseca da kontinentu kroz nekoliko tjedana prijete nestašice. Cijene mlaznog goriva više su nego udvostručene do kraja ožujka u usporedbi s prethodnim mjesecom, prema podacima Međunarodnog udruženja zračnog prijevoza (IATA).

Lufthansa je već ukinula 20.000 kratkih letova u nastojanju da uštedi 40.000 metričkih tona mlaznog goriva i eliminira neprofitabilne letove.

Rast potražnje za mlaznim gorivom od 40 posto

I druge europske zrakoplovne tvrtke trpe posljedice zbog poskupljenja goriva. Britanski avioprijevoznik EasyJet izvijestio je da je u ožujku imao dodatnih 25 milijuna funti (34 milijuna dolara) troškova goriva te da je u razdoblju od šest mjeseci do kraja ožujka imao gubitak prije oporezivanja između 540 i 560 milijuna funti.

Taj diskontni avioprijevoznik objavio je da putnici odgađaju za kasnije rezervaciju karata te da su im rezervacije slabije za ostatak godine u usporedbi s prošlom godinom. EasyJet je također pokrio osiguranjem 70 posto goriva za ljetnu sezonu, pri čemu preostalih 30 posto ostaje izloženo nestabilnim cijenama goriva.

Birol je naznačio je da će s približavanjem vrhunca sezone putovanja potražnja za mlaznim gorivom biti 40 posto veća nego u ožujku. Rafinerije na Bliskom istoku osiguravaju oko 75 posto europskog mlaznog goriva. "Ostatak dolazi iz nekih velikih azijskih zemalja koje sada imaju ograničenja izvoza, a Europa ga sada pokušava nabaviti iz SAD-a i Nigerije. Ako sada ne budemo u mogućnosti pribaviti dodatni uvoz iz tih zemalja u Europu, bit ćemo u poteškoćama", rekao je Birol.

