Kolege o tužnoj godišnjici smrti mlade Ive Bagić: 'Nikad nisam sreo nekoga tako neustrašivog'

Prije 16 godina, prerano i tiho, ugašen je život Ive Bagić – mlade RTL-ove voditeljice koja je imala tek 25 godina kada ju je zloćudni tumor na mozgu otrgnuo od svega što je tek trebala doživjeti.

Bila je to vijest koja je odjeknula redakcijom i među gledateljima kao nešto u što je bilo teško povjerovati. Iva je tada bila na početku karijere, ali već prepoznata – ne samo po profesionalnosti, nego po nečemu što se ne može naučiti. Po energiji. Po vedrini. Po načinu na koji bi svaku prostoriju ispunila životom čim bi ušla.

Povodom godišnjice njezine smrti, razgovarali smo s njezinim prijateljima i kolegama. Svatko od njih nosi neku svoju, osobnu uspomenu – kratki razgovor u hodniku, zajednički smijeh, podršku u pravom trenutku. No sve te uspomene imaju zajedničku nit - Iva je bila osoba koju niste mogli ne voljeti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dugogodišnji RTL-ov voditelj i urednik Tomislav Jelinčić prisjetio se dana kada je dijelio redakciju s talentiranom Ivom.

''Iva nam živi i dalje, susrećem je ovdje po RTL-ovim hodnicima u svakom vedrom osmjehu, poletnosti mladih i ambicioznih ljudi, ludoriji kolega... Doduše, više nikad nisam sreo nekoga tako neustrašivog kakvu je pamtim iz naših razgovora u bolnici uoči teške operacije jer teško sresti osobu koja bi ti u tim okolnostima rekla da ne bi mijenjala niti minutu svog života i stanja za nečije tuđe. Da, ta hodajuća pozitiva je bila naša Iva…i dalje za uzor svima nama'', prisjeća se Tomislav Jelinčić.

Bivša voditeljica i poduzetnica Tatjana Jurić (44) bila je na samim počecima svoje karijere dio RTL-a, pa Ivu Bagić pamti iz vremena kada su zajedno dijelile prve profesionalne korake.

''Iva je i dan danas u mom sjećanju ostala kao vedra, nasmijana, najviše pamtim taj njezin široki osmijeh. I pamtim tu njezinu prekrasnu plavu, dugačku kosu koju je nažalost zbog bolesti izgubila. No, sjećam se da je imala tu snagu i vedar duh pa mi je jednom rekla: ''Ma joj Tatjanice, to je samo kosa, narast će. Iva je do kraja zadržala tu vedrinu i snagu koji su bili sinonim za njezin život'', rekla nam je Tatjana Jurić.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Svoj profesionalni put Iva je dijelila i s bivšom voditeljicom Renatom Sopek (47), koja se također oglasila povodom godišnjice, prisjećajući se zajedničkih dana i ističući koliko je Iva ostavila snažan trag na sve koji su je poznavali.

''Tužna godišnjica i jako tužna priča kolegice, prijateljice i osobe koja je bila puna života. Divna je bila. Svi dijelimo jednako mišljenje da je to tragedija, da svaki put vraća tugu na početak i tjera suze na oči. Mlada, prekrasna osoba, puna pozitivne energije, sve nas je uveseljavala, svi smo je voljeli'', rekla nam je Renata Sopek.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'