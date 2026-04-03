Što voditelji jedu na Veliki petak? Tomislav Jelinčić i Marko Vargek podijelili svoje tradicije

Veliki petak za mnoge je vrijeme tišine, posta i obiteljskog zajedništva, a ništa drukčije nije ni u domovima poznatih televizijskih lica. Dugogodišnji voditelj na RTL televiziji Tomislav Jelinčić i sportski reporter te urednik RTL Sporta Marko Vargek otkrili su kako njihove obitelji obilježavaju ovaj važan kršćanski dan.

Tomislav Jelinčić, kojeg gledatelji već više od dva desetljeća prate na malim ekranima, iza sebe ima bogatu karijeru, ali i veliku obitelj – suprugu i četvero djece. U razgovoru nam je otkrio kako u njegovu domu izgledaju dani Velikog tjedna, posebno Veliki petak, spomen na Kristovu muku.

Obiteljski odlazak na obrede

Jelinčić ističe kako je sudjelovanje u obredima Velikog petka važan dio njihove obiteljske tradicije.

"Moja obitelj, svi mi, idemo na obrede Velikog tjedna, posebno Muke Gospodnje. Idemo u svoju župu, u crkvu svetog Josipa na Trešnjevci“, kaže voditelj.

Njegova supruga Ivana Jelinčić aktivno je uključena u život župe. Već više od tri desetljeća vodi župni zbor Izvor, kojem je ujedno i maestra.

„To su nam lijepi trenuci. Volimo sve blagdane, a posebno Uskrs“, dodaje Jelinčić.

Post i nemrs kao dio tradicije

U njegovoj obitelji, kaže, Veliki petak se oduvijek poštovao, a post i nemrs bili su pravilo još od djetinjstva.

"U mojoj obitelji se uvijek poštivao Veliki petak. Kroz sve petke u korizmi pazimo na post i nemrs. Ali na Veliki petak to je obavezno.“

Obiteljski jelovnik toga dana uvijek je skroman, ali ne i jednoličan.

"Svaki put drugačije jedemo. Bude riba, ali i ne nužno. Ako na placu uhvatimo dobre skuše ili srdele, onda to uzmemo i pripremimo. Zdrave su i volimo ih.“

Tko kuha na Veliki petak?

U kuhinji se, kaže kroz smijeh, izmjenjuju članovi obitelji.

"Ili žena ili ja ili netko od djece – kako koga zapadne.“

Uz uskrsno razdoblje veže ga i još jedan obiteljski detalj – majčin rođendan.

"Moja mama inače oko Uskrsa slavi rođendan. Rođena je 13. travnja, a te je godine baš taj dan bio i Veliki petak“, kaže nam.

Poštivanje petka kao dana bez mesa u Jelinčićevoj obitelji prisutno je tijekom skoro cijele godine, a u korizmi se, kaže, ta tradicija još više naglašava.

"U obitelji nam je nekako ušlo u običaj da petkom ne jedemo meso, nego ribu – da se bar jedan dan u tjednu odmorimo od mesa, a u korizmi posebno.“

Obiteljska okupljanja za Uskrs

Blagdani su, naravno, i vrijeme za šira obiteljska druženja, pa se Jelinčići svake godine dogovaraju kako uskladiti posjete s obje strane obitelji.

"Dva dana nakon Velikog petka gledamo ići ili kod moje mame ili kod ženine obitelji pa napravimo neke kompromise. Jednom smo za Uskrs kod jednih, a kod drugih na Uskrsni ponedjeljak pa se mijenjamo. Posebno se veselimo tradiciji traženja skrivenih pisanica na uskrsno jutro u dvorištu kod punice na Trešnjevci.“

Zbog poslovnih obaveza je nekad teško sve uskladiti jer se zna dogoditi da jedan od ta dva dana mora raditi, kao i ovog Uskrsa, no, kako kaže, unatoč tome uvijek uspiju pronaći vrijeme za zajedničke trenutke.

"Često se dogodi da radim za blagdane, ali uvijek nekako uspijemo organizirati obiteljska druženja, pa makar na njih morao i malo zakasniti“, zaključuje Jelinčić.

Marko Vargek: 'Post i nemrs su obavezni'

Marko Vargek, dugogodišnji sportski reporter i televizijski urednik RTL Sporta, koji se nedavno našao i u ulozi voditelja popularnog showa "Gospodin Savršeni", ističe kako se u njegovoj obitelji Veliki petak oduvijek poštuje te da se toga dana strogo pridržavaju posta i nemrsa.

„Post za Veliki petak i kod mene i u mojoj obitelji je obavezan. Na sve velike blagdane ide se u crkvu i pridržava se posta i nemrsa“, kaže.

Naglašava kako se toga dana na stolu najčešće nalazi riba, a posebno mjesto zauzima bakalar, koji je, kaže, neizostavan dio blagdanskog jelovnika.

Ručak u restoranu

Za razliku od nekih obitelji koje Veliki petak provode u kuhinji, kod njega je praksa nešto drukčija.

„Ne kuham ja, obično se vani u restoranu pojede bakalar. Volim ga jako. A može i riba“, priznaje kroz smijeh.

Budući da je Veliki petak radni dan, obaveze često diktiraju tempo dana, no unatoč tome uvijek pronađe vremena za obitelj.

„Uglavnom bude radno, takav je posao“, dodaje.

Uskrs rezerviran za obiteljski stol

Dok je Veliki petak skromniji i obilježen postom, Uskrs je, kaže, u njihovom domu potpuno drugačija priča.

„Za Uskrs mama napravi pravu uskrsnu gozbu“, otkriva, naglašavajući kako je taj dan posvećen obitelji, zajedništvu i bogatom blagdanskom stolu.

Tako se i u njegovu domu, baš kao i u mnogim drugim, Veliki petak i Uskrs obilježavaju u duhu tradicije – uz obiteljska druženja i prepoznatljive blagdanske običaje.

